Как оказалось, химические препараты при засоре раковины практически бесполезны.

Рано или поздно любая раковина забивается остатками пищи и моющих средств. Если случилась такая беда, не спешите вызывать сантехника. Легкие загрязнения можно устранить самостоятельно. При этом большинство людей делают ошибку, выливая в слив агрессивные вещества. Хотя есть более эффективные методы, как прочистить раковину на кухне.

Мы назвали четыре способа, которые действительно работают и не требуют больших затрат. Опробуйте их перед тем, как вызывать специалиста.

Как прочистить засор в раковине в домашних условиях

Действительно рабочие приемы очистки умывальника назвало издание Bob Vila. Они довольно просты и проверены многими людьми.

Видео дня

Если появился засор в раковине, вода не уходит и слив забит - закройте кран и вычерпайте всю жидкость. Очистите сливное отверстие и попробуйте один из четырех способов.

Горячая вода с моющим средством

Это один из лучших методов, чем пробить засор в раковине, если вода не уходит. Он хорошо помогает, если на трубах накопился жирный налет. В кастрюле горячей воды растворите столовую ложку моющего вещества для посуды. Затем небольшой струей выливайте в раковину.

Вантуз

Эффективность этого инструмента часто недооценивают. Наполните раковину водой на 2-3 сантиметра, разместите вантуз над сливом и несколько раз нажмите. Прибегать к этому приему можно только если вы еще не применяли химию.

Сантехнический трос

Пробить пробку в трубе поможет сливной трос с острым крюком на конце. Его можно купить на рынке или в хозяйственном магазине. Снимите сетчатый фильтр со слива и засовывайте инструмент в канализацию, пока не наткнетесь на препятствие. Чтобы пробить его, вращайте и проталкивайте трос.

Чистка сифона

Если ни один предыдущий лайфхак, как прочистить засор в раковине, не помог - возможно проблема находится глубже. Тогда нужно снять сифон. Это пластиковая или металлическая труба под раковиной, обычно в форме буквы U. Подставьте под него ведро, открутите и посмотрите, есть ли внутри мусор. Затем прочистите сифон все тем же тросом.

Многие люди вливают в засорившийся умывальник химикаты, но делать это нужно с большой осторожностью. Во-первых, едкие средства могут повредить трубы. Во-вторых, они опасны при попадании на кожу или в глаза.

Зная, как прочистить сильный засор в трубе в домашних условиях, вы сможете самостоятельно справиться почти с любым загрязнением. Если ни один метод все равно не сработал, вызывайте сантехника.

Вас также могут заинтересовать новости: