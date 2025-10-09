Также стала известна причина, по которой произошло ДТП.

Лидер американской легендарной рок-группы KISS Джин Симмонс попал в ДТП.

Как пишет издание Fox News, 76-летний музыкант потерял сознание, находясь за рулем своей машины. Из-за этого Джин врезался в припаркованный автомобиль в Лос-Анджелесе. Аварию заметил свидетель, который и позвонил в полицию. В результате столкновения другие люди не пострадали.

Что известно о состоянии Джина Симмонса

По словам жены Симмонса - Шеннон - певец сейчас находится дома на лечении. Она предположила, что причиной потери сознания могло стать обезвоживание. Женщина отметила, что Джин ненавидит пить воду, а недавно начал принимать новые лекарства и, вероятно, они вызвали такую реакцию.

Кстати, потом сам Симмонс вышел на связь со своими поклонниками. Он написал, что уже чувствует себя хорошо.

"Спасибо всем за добрые пожелания. Я полностью в порядке. У меня было небольшое ДТП. Такое случается. Особенно с теми из нас, кто является ужасными водителями. И это я. Все хорошо", - подчеркнул фронтмен группы KISS.

