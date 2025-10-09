Артистка ждет первенца.

Украинская певица ROXOLANA (настоящее имя - Роксолана Сирота), которая летом объявила о своей первой беременности, рассказала о своем состоянии.

В своем Instagram артистка написала, что существует немало стереотипов о беременности. Однако для нее этот период выдался счастливым и сложным одновременно.

"Мы привыкли видеть беременность на фото как нечто очень светлое, красивое, эстетическое. Но за каждым кадром есть еще одна сторона - настоящая и живая. Не всегда легко. Не всегда красиво. Иногда - это месяц такого токсикоза, когда кажется, что хуже уже некуда. Иногда - это день, когда хочется лежать и молчать, потому что тело уже не твое, оно живет своей жизнью. А голова - это микс из тысячи мыслей, страхов и ожиданий", - написала исполнительница и показала новые фото с округлым животиком.

Видео дня

ROXOLANA добавила, что для каждого беременность проходит по-разному, но самое главное - это принять свое новое состояние и наслаждаться им.

"Беременность - это очень субъективная история. Для кого-то это сплошная эйфория, для кого-то - испытание на терпение, принятие и смелость (P.S. Я второй вариант). И это все - нормально. Я тоже учусь не сравнивать. Не слушать советов, которые звучат как инструкции. Просто быть в этом процессе - как есть. Позволять себе быть разной. И помнить, что красота - не только в фото. Она в честности, в принятии изменений. И в том, как ты растешь вместе с кем-то внутри", - подчеркнула артистка.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик случайно заговорил о поле ребенка певицы ROXOLANA.

Вас также могут заинтересовать новости: