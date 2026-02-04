Разбираемся, в каком виде гречка самая полезная, и правда ли, что запаривать ее все-таки лучше.

Бытует мнение, что при варке гречка (и другие крупы) теряют свои полезные вещества - под влиянием высоких температур разрушаются витамины и минералы. Поэтому и появилась теория: кашу не стоит варить, а достаточно просто ее запарить. Давайте разберемся, можно ли гречку не варить, а залить кипятком - действительно ли так каша будет полезнее.

Что лучше - вареная или запаренная гречка

Споры о том, какая гречка полезнее, пропаренная или нет, идут давно. Поклонники здорового образа жизни утверждают, что именно запаренная гречка сохраняет витамины, в отличие от вареной, а также имеет более низкий гликемический индекс и лучше усваивается.

Однако у этой теории нет научных доказательств, а исследования говорят об обратном: варка не уничтожает полезные вещества. Порою после термообработки в гречке даже увеличивается количество полифенолов, а содержание клетчатки остается на высоком уровне. Минералы при этом перераспределяются: где-то их становится меньше, где-то больше.

Чем полезна запаренная гречка? В процессе запаривания она тоже меняет состав - в основном крахмал и текстуру, но это не значит, что так она становится полезнее. Витамины при запаривании все равно теряются: сохраняются те, что устойчивы к нагреву, водорастворимые - частично уходят в воду, как и при варке.

При этом оба способа приготовления имеют право на существование. Вареная гречка мягче, легче усваивается и быстрее готовится, запаренная - более плотная по текстуре, с легким ореховым ароматом. Поэтому, какую гречку готовить - дело личных предпочтений.

Как запарить гречку без варки:

промыть крупу и всыпать ее в кастрюлю с плотной крышкой или термос;

залить гречку кипятком, горячим молоком в пропорции 1:2;

кастрюлю нужно укутать одеялом.

Касательно того, как долго нужно запаривать гречку, то достаточно будет 6-8 часов, но лучше все-таки оставить ее на ночь.

