Украинцы преподали британской армии критически важный урок, - Business Insider

На данный момент только Украина и Россия имеют опыт современной полномасштабной войны с сопоставимым врагом.

Программа тренировок украинских военных на территории Великобритании оказалась очень полезной не только для ВСУ, но и для британской армии. Британцы переняли у украинцев много навыков, необходимых в современной войне.

Как пишет Business Insider, ориентируясь на украинский опыт и прямые советы украинцев, британская армия создала свое первое подразделение операторов малых БПЛА. Подполковник Бен Ирвин-Кларк, командир элитного 1-го батальона Ирландской гвардии, рассказал изданию, что одним из важных уроков, которые они получили от украинцев в этом контексте, было осознание необходимости собственной дроновой мастерской при батальоне.

Он подчеркнул, что война в Украине показала важность не только самого использования дронов, но и их быстрого ремонта, модернизации и адаптации к специфическим условиям и потребностям конкретного участка фронта. Вместо того, чтобы неделями ждать поставки комплектующих от производителя или с центральных армейских складов, проще, быстрее и дешевле отремонтировать или модифицировать дрон собственными силами.

И важным инструментом здесь становятся 3D-принтеры, которые сокращают срок возвращения дрона в строй с нескольких недель до нескольких часов. А это уже важно для поддержания боеспособности подразделения.

Как пишет Business Insider, важность фронтовых дроновых мастерских, оснащенных 3D-принтерами – далеко не единственное, чему британцы научились у украинцев. Важные уроки были усвоены в том, как выглядит современный бой в окопе, как эти окопы нужно защищать от дронов и т.д.

"Украина ведет войну, непохожую на те, с которыми западные военные сталкивались десятилетиями – масштабную, изнурительную промышленную войну на истощение против равного противника. В то же время недавние операции США и Великобритании были в основном кампаниями против повстанцев", – отмечает Business Insider.

Как писал УНИАН, Китай готов терпеть экономические потери от войны в Украине, потому что видит в ее продолжении собственную геополитическую выгоду. Аналитик Майкл Кларк объясняет, что Китай доволен тем, что война раскалывает НАТО и оказывает давление на международный порядок. Также Пекин не хочет видеть унижение России.

Также мы рассказывали, что все больше украинцев склоняются к мнению, что Донбасс все-таки можно обменять на окончание войны. В начале войны таких было тотальное меньшинство.

