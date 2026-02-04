Американская компания пообещала ускорить поставки Украине ракет для Patriot

Минобороны заинтересовано в создании в Украине базы для обслуживания и ремонта западной техники.

Министерство обороны Украины и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход к глубокой промышленной кооперации для усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны , об этом шла речь во время встречи заместителя министра обороны Украины Сергея Боева с делегацией американской военно-промышленной компании RTX, которую возглавила исполнительный директор Raytheon в Украине Дженнифер Пушнер.

Отмечается, что речь шла об усилении защиты украинского неба и развитии внутренних технических возможностей для обслуживания передового вооружения.

Видео дня

"Вы сами могли убедиться, насколько важной и критической является способность противовоздушной обороны, а также темпы, с которыми мы должны действовать в этом направлении. Прошлой ночью, когда был нанесен один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины с использованием рекордного количества баллистических ракет, энергетическая инфраструктура подверглась очередным разрушениям", - подчеркнул Боев.

Представители Raytheon подтвердили готовность ускорить поставки ракет для систем Patriot через прямые контракты и международные механизмы поддержки.

Также обсудили текущее состояние и планы по обслуживанию и обеспечению систем ПВО и ПРО, стоящих на вооружении Сил обороны. В сообщении говорится:

"Отдельное внимание уделено обсуждению возможностей перехода от поставок готовых систем к глубокой промышленной кооперации. Министерство обороны заинтересовано в создании в Украине базы для технического обслуживания и ремонта западной техники".

Дефицит ракет для ПВО

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что недостаток финансирования привел к дефициту ракет ПВО и россиянам удалось поразить энергетику столицы Украины.

Он отметил, что заранее знал, что Силам обороны не удастся отразить атаку по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве, потому что дивизионы против баллистических ударов были пусты.

По словам президента, дефицит связан с недостатком финансирования для закупки в США ракет PAC-3, способных перехватывать баллистику.

Он подчеркнул, что США не дают нам ракеты бесплатно. Европой транш по PURL не был оплачен, ракеты не пришли.

Вас также могут заинтересовать новости: