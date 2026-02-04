Американская компания пообещала ускорить поставки Украине ракет для Patriot

Министерство обороны Украины и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход к глубокой промышленной кооперации для усиления противовоздушной обороны Украины.
Как сообщает пресс-служба Минобороны , об этом шла речь во время встречи заместителя министра обороны Украины Сергея Боева с делегацией американской военно-промышленной компании RTX, которую возглавила исполнительный директор Raytheon в Украине Дженнифер Пушнер.
Отмечается, что речь шла об усилении защиты украинского неба и развитии внутренних технических возможностей для обслуживания передового вооружения.
"Вы сами могли убедиться, насколько важной и критической является способность противовоздушной обороны, а также темпы, с которыми мы должны действовать в этом направлении. Прошлой ночью, когда был нанесен один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины с использованием рекордного количества баллистических ракет, энергетическая инфраструктура подверглась очередным разрушениям", - подчеркнул Боев.
Представители Raytheon подтвердили готовность ускорить поставки ракет для систем Patriot через прямые контракты и международные механизмы поддержки.
Также обсудили текущее состояние и планы по обслуживанию и обеспечению систем ПВО и ПРО, стоящих на вооружении Сил обороны. В сообщении говорится:
"Отдельное внимание уделено обсуждению возможностей перехода от поставок готовых систем к глубокой промышленной кооперации. Министерство обороны заинтересовано в создании в Украине базы для технического обслуживания и ремонта западной техники".
Дефицит ракет для ПВО
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что недостаток финансирования привел к дефициту ракет ПВО и россиянам удалось поразить энергетику столицы Украины.
Он отметил, что заранее знал, что Силам обороны не удастся отразить атаку по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве, потому что дивизионы против баллистических ударов были пусты.
По словам президента, дефицит связан с недостатком финансирования для закупки в США ракет PAC-3, способных перехватывать баллистику.
Он подчеркнул, что США не дают нам ракеты бесплатно. Европой транш по PURL не был оплачен, ракеты не пришли.