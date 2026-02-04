Батареи будут обогревать дом в два раза быстрее, если их очистить с помощью одного бытового средства.

Ранее мы уже писали, как сделать, чтобы батареи грели сильнее, и сегодня остановимся на одном из самых эффективных способов.

Одна уборщица поделилась очень простым, но эффективным способом максимизировать функциональность батарей, чтобы они нагревались значительно быстрее пока за окном холода. Ее слова передает интернет-издание "Express".

Чем почистить батареи отопления – самый простой способ

В этом году на февраль прогнозируются рекордные за последние годы морозы, что делает особенно важным поддержание тепла в доме. Однако именно в это время батареи часто уже начинают греть хуже.

К концу зимы батареи могут плохо отдавать тепло, поскольку собирают пыль, ворс и любые волокна из воздуха.

Эти загрязнения накапливаются внутри радиатора в виде пушистой массы и блокируют поток теплого воздуха, из-за чего тепло задерживается внутри устройства и оно не обогревает помещение должным образом.

При этом наружная очистка понятна всем, а вот как почистить батареи внутри (особенно панельные) – знает далеко не каждый.

Тем не менее, одна из участниц страницы Mrs Hitch на Facebook опробовала простой способ очистки внутренней части батареи, чтобы она сохраняла тепло в комнате на протяжении всей оставшейся зимы.

Женщина по имени Лиз рассказала: "Хочу поблагодарить всех, кто посоветовал использовать фен для удаления пыли из радиатора батареи. Только что попробовала – и вау, какой результат! Очень просто, но эффективно".

Пост набрал множество лайков, и подписчики отметили, что это и впрямь отличный способ восстановить работоспособность батарей отопления.

Дело в том, что батареи работают за счет циркуляции воздуха. Если поток блокируется, они нагреваются дольше и хуже обогревают помещение.

Как почистить батареи отопления внутри при помощи фена – пошаговая инструкция

Очистка панельных и некоторых секционных батарей порой бывает достаточно сложной: обычные щетки не могут удалить большинство загрязнений, а разбор радиатора может оказаться слишком сложным для большинства людей.

Однако фен позволяет направить сильный поток воздуха через щели радиатора, чтобы ослабить накопившийся мусор и удалить всю пыль. Это один из самых быстрых и простых способов очистки батареи и обеспечения ее правильной работы.

Если вы не знаете, как почистить радиатор батареи правильно, вот пошаговое руководство:

Сначала перекройте подачу воды и убедитесь, что батарея полностью остыла. Затем положите полотенце или мусорный пакет под батарею, чтобы выпавшей пыли было куда скапливаться.

Установите фен сперва на средний режим, разместите его сверху батареи между ребрами радиатора и аккуратно перемещайте вдоль складок батареи, чтобы выдуть весь сор.

Продолжайте до тех пор, пока из радиатора не перестанет выходить пыль – под конец можно включить фен на максимальную мощность. Осторожно перенесите полотенце с собранным мусором в мусорное ведро и выбросьте пыль.

