Невозможно оставить этот объект в нынешнем состоянии, отметил директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что планируется начать строительство метро на Виноградарь уже в 2024 году, а через "полтора-два года" станции будут построены.

По его словам, строительство метрополитена является очень дорогим процессом, но метро на Виноградарь "будет построено, сто процентов. Потому что невозможно оставить этот объект в таком состоянии".

"Сейчас надо построить метро на Виноградарь. Это первоочередная мера. Думаю, что через полтора-два года оно будет. Уже один тоннель возвели. Остаются еще один туннель и наземная часть", - сообщил Брагинский в интервью LB.ua.

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Он отметил, строительство метро на Виноградарь может начаться в 2024 году после двух месяцев на завершение процедуры торгов. После чего необходимо месяц на подготовку всех площадок для строительства и месяц, чтобы начать само строительство.

Кроме того, он поделился планами строительства метро на Троещину. По его словам, это является очень тяжелым проектом в 18 станций, которые надо начинать строить поочередно.

"Первая очередь строительства предусматривает три станции. Станция "Тараса Шевченко" - переход на станцию "Подольская", сочетание Оболонской и Теремковской линий. Затем станция глубокой закладки - это "Глубочицкая" - переход на "Лукьяновскую", это сочетание с Сырецко-Печерской линией. Мост мы должны пройти без остановок, не делать там станций. И дальше станцию сделать уже на Троещине. Перед проектом планировали сделать ее на Воскресенке", - отметил директор метрополитена.

Строительство метро на Виноградарь - последние новости

Метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Тогда планировалось, что две новые станции метро откроются в декабре 2021 года. Впрочем, открытие новых станций переносилось дважды, на сегодняшний день ни одна из них не построена.

Весной 2023 года мэр Киева Виталий Кличко прогнозировал, что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.

В декабре стало известно, что Киевский метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" на строительство метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства. Несмотря на начало строительства новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в 2019 году, фактический процесс практически не сдвинулся с места.

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