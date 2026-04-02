Один из самых необычных самолетов в истории снова поднялся в небо

Экспериментальный X-59 QueSST может изменить мир коммерческих авиаперевозок.

Lockheed Martin X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport) возобновил полеты после недавнего неудачного испытания, когда он был вынужден вернуться обратно через девять минут после взлета, сообщает Aviation Week.

Причиной досрочного завершения полета стала техническая неисправность. Как позже выяснилось, проблемы как таковой не было – индикатор сработал из-за некорректной настройки приборов индикатора.

Как теперь стало известно, 26 марта состоялся третий полет QueSST. Он длился 53 минуты: X-59 поднялся на высоту почти 4 км и развил скорость более 530 км/ч. Четвертый полет состоялся уже 27 марта. Во время него самолет достиг высоты 6 км и скорости около 620 км/ч.

В планах – провести еще ряд тестовых полетов. На сегодняшний день главная цель – достичь высоты более 18 км и скорости около 1,5 Маха (1850 км/ч). Именно в таких условиях в конце этого года планируется выполнять испытательные полеты над густонаселенными городами, чтобы собрать отзывы местных жителей.

Конечная цель проекта – доказать возможность безопасных сверхзвуковых полетов над землей. Сейчас такие полеты запрещены, поскольку во время них звуковая волна может превышать 110 децибел, что может нанести вред людям и разбить окна.

Благодаря новой конструкции, испытываемой на самолете X-59, звуковая волна должна уменьшаться до безопасных 75 децибел. После завершения исследований NASA передаст результаты в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), которая на их основе должна пересмотреть ограничения на сверхзвуковые полеты над землей.

Сверхзвуковые самолеты – другие новости

В прошлом году демонстратор технологий сверхзвукового самолета XB-1 успешно прошел свой финальный тестовый полет.

Завершение всех запланированных испытаний дает американской компании Boom Technology возможность перейти непосредственно к созданию полноценного прототипа авиалайнера Overture, который может кардинально изменить коммерческую авиацию.

Ранее сообщалось, что Overture будет примерно в три раза больше демонстратора XB-1 и рассчитан на 60–80 пассажиров. Как писал УНИАН, Boom уже построила завод для производства этого сверхзвукового авиалайнера.

