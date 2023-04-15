Коммунальщикам поручили проводить проверки в городе и в случае обнаружения электрических самокатов изымать их.

В городе Измаил на юге Одесской области местные власти запретили прокат электросамокатов. Это произошло через несколько дней после того, как в городе заработал сервис проката электротранспорта.

В решении исполкома, опубликованном местными властями, отмечается, что использование и движение транспортных средств, которые подпадают под определение "легкое персональное электрическое транспортное средство", "низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство" и которые предоставляются в использование на условиях проката или на других условиях, запрещено.

"Запретить владельцами электрических самокатов ... их размещение и хранение на городских территориях общего пользования. Отделу патрульной полиции в г. Измаил Управления патрульной полиции в Одесской области немедленно принять меры по пресечению владельцами и водителями транспортных средств нарушений Правил дорожного движения Украины на территории Измаильской городской территориальной громады, связанных с использованием электрических самокатов", – говорится в решении от 12 апреля.

Видео дня

Кроме этого, коммунальщикам поручили проводить проверки в городе и в случае выявления электрических самокатов, которые предоставляются в использование на условиях проката или на других условиях, изымать их.

Владельцы самокатов смогут их вернуть только при наличии документов, подтверждающих право собственности, и после оплаты расходов по их транспортировке и хранению.

В решении исполкома не приводятся причины введения такого запрета. В то же время место издания "Бессарабия Информ" пишет, что 10 апреля в Измаиле заработал прокат электросамокатов.

Электросамокаты в других городах Украины

Ранее в этом году Верховной Радой был принят закон, который называют первым шагом к регулированию движения персонального транспорта, в частности электросамокатов. Этот закон впервые в украинском законодательном поле определил, что такое легкий персональный транспорт, и создал почву для разработки правил и норм для урегулирования движения электротранспорта. Далее должны принять законы, которые урегулируют, где именно можно ездить и по каким правилам.

Пока Верховная Рада не приняла соответствующих решений, эти вопросы урегулирует местная власть. В Киеве еще в 2021 году установили максимальную скорость для пользователей электросамокатов – 20 км/ч. Кроме этого, были введены зоны, где запрещено оставлять самокаты.

Вас также могут заинтересовать новости: