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Boeing прекратит производство легендарной модели 747

19:28, 29 июля 2020
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Об этом в среду, 29 июля, сообщил американский авиаконцерн Boeing, передает DW.

Эксплуатация авиалайнера с характерным "горбом" на фюзеляже началась в 1970 году и он долгие годы оставался самым вместительным самолетом в мире: в машине было более 600 пассажирских кресел.

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Однако, в последние годы для многих авиакомпании становится нерентабельным использование самолетов-гигантов из-за повышенного расхода топлива.

В заявлении Boeing отмечается, что авиапроизводитель вынужден ориентироваться на значительный спад в пассажирских перевозках, вызванный пандемией коронавируса и ее долговременное воздействие на авиационную отрасль.

В среду, 22 июля, свой прощальный рейс совершил последний Boeing 747 австралийской компании Qantas. Машина с бортовым номером VH-OEJ вылетела из Сиднея рейсом QF7474 в Лос-Анджелес. Над Тасмановым морем самолет "нарисовал" в небе кенгуру - в знак уважения к одному из символов Австралии и официальной эмблеме Qantas.

REUTERS

Как сообщал УНИАН, компания Airbus объявила о том, что прекратит производство лайнера A380 Superjumbo - самого крупного в мире пассажирского самолета.

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