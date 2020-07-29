Boeing прекратит производство легендарной модели 747

Эксплуатация авиалайнера Boeing 747 с характерным "горбом" на фюзеляже началась в 1970 году.

Производство легендарного самолета Jumbo Jet 747 будет прекращено в 2022 году.

Об этом в среду, 29 июля, сообщил американский авиаконцерн Boeing, передает DW.

Эксплуатация авиалайнера с характерным "горбом" на фюзеляже началась в 1970 году и он долгие годы оставался самым вместительным самолетом в мире: в машине было более 600 пассажирских кресел.

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Однако, в последние годы для многих авиакомпании становится нерентабельным использование самолетов-гигантов из-за повышенного расхода топлива.

В заявлении Boeing отмечается, что авиапроизводитель вынужден ориентироваться на значительный спад в пассажирских перевозках, вызванный пандемией коронавируса и ее долговременное воздействие на авиационную отрасль.

В среду, 22 июля, свой прощальный рейс совершил последний Boeing 747 австралийской компании Qantas. Машина с бортовым номером VH-OEJ вылетела из Сиднея рейсом QF7474 в Лос-Анджелес. Над Тасмановым морем самолет "нарисовал" в небе кенгуру - в знак уважения к одному из символов Австралии и официальной эмблеме Qantas.

Farewell, #Queenoftheskies✈️Today, the last 747 in our fleet, VH-OEJ departed Australia for the final time – adding a special display en roo-te to the US🦘#747farewellpic.twitter.com/KXzNKhxFOH — Qantas (@Qantas) July 22, 2020

Как сообщал УНИАН, компания Airbus объявила о том, что прекратит производство лайнера A380 Superjumbo - самого крупного в мире пассажирского самолета.

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