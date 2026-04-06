Авиабилеты стремительно дорожают: как перевозчики реагируют на топливный шок, – Reuters

Стремительный рост цен на авиационное топливо, вызванный войной США и Израиля против Ирана, серьезно ударил по мировой авиационной отрасли. Перевозчики вынуждены повышать тарифы, вводить дополнительные сборы и пересматривать финансовые прогнозы, пишет Reuters.

Отмечается, что цены на авиационное топливо за последние недели взлетели с 85-90 долларов за баррель до 150-200 долларов. Для отрасли, где расходы на топливо составляют до четверти всех операционных расходов, это стало серьезным финансовым ударом.

Как реагируют авиакомпании

Aegean Airlines. Греческая авиакомпания ожидает, что приостановка рейсов на Ближний Восток и рост цен на топливо существенно повлияют на результаты первого квартала.

Air France-KLM. Авиационная группа планирует повысить цены на дальнемагистральные рейсы, чтобы компенсировать стремительный рост расходов на топливо. При этом билеты могут подорожать на 50 евро (57 долл.) за перелет туда и обратно.

Air New Zealand. Эта авиакомпания стала одной из первых, кто объявил о повышении цен еще 10 марта. Компания также приостановила годовой финансовый прогноз из-за нестабильности на рынке топлива.

Akasa Air. Индийская авиакомпания вводит топливный сбор от 199 до 1300 рупий (от 2 до 14 долл.) на внутренних и международных рейсах.

American Airlines. Американский перевозчик ожидает роста расходов в первом квартале на 400 млн долларов из-за резкого подорожания топлива.

Cathay Pacific. Гонконгская авиакомпания повысила топливный сбор на 34% с 1 апреля на всех маршрутах и будет пересматривать его каждые две недели. Несмотря на это, компания пока сохраняет объемы перевозок, но может скорректировать планы по увеличению пассажиропотока.

Cebu Air. Филиппинская авиакомпания назвала резкий рост цен на топливо ключевым вызовом и пересматривает свою ценовую политику и стратегию развития сети, чтобы смягчить это влияние.

EasyJet. Генеральный директор авиакомпании EasyJet Кентон Джарвис заявил, что европейцы почувствуют подорожание билетов в конце лета.

Frontier Airlines. Американская авиакомпания пересматривает свой годовой прогноз из-за значительного роста цен на топливо.

Hong Kong Airlines. Повышает топливные сборы до 35% с 12 марта. При этом наибольшее подорожание произойдет на рейсах между Гонконгом и Мальдивами, Бангладеш и Непалом, где надбавки вырастут с 284 до 384 гонконгских долларов (49 долл.).

IAG (владелец British Airways). Компания IAG пока не планирует немедленного повышения цен, поскольку заранее зафиксировала часть расходов на топливо.

IndiGo. Крупнейшая авиакомпания Индии введет топливные сборы с 14 марта, в частности сбор в размере 900 рупий (около 9,7 долл.) на рейсы на Ближний Восток и 2 300 рупий (примерно 24,7 долл.) на рейсы в Европу. Также, по информации агентства, компания лоббирует снижение налогов на топливо в Индии.

JetBlue Airways. Американская бюджетная авиакомпания повышает плату за дополнительные услуги, в частности стоимость перевозки багажа вырастет на 4 или 9 долларов.

Korean Air. Южнокорейский национальный авиаперевозчик переходит в режим чрезвычайного управления с апреля и усиливает контроль над расходами.

Pakistan International Airlines. Авиакомпания повысит цены на внутренние рейсы на 20 долларов, а на международные – до 100 долларов.

SAS. Скандинавская авиакомпания отменит около 1000 рейсов в апреле из-за высоких цен на нефть и авиационное топливо. В марте уже было отменено несколько сотен рейсов.

Spring Airlines. Китайская бюджетная авиакомпания планирует повысить топливные сборы на внутренних рейсах с 5 апреля.

Thai Airways. Авиакомпания из Таиланда повысит топливные сборы на внутренних рейсах на 10–15%, чтобы компенсировать расходы на топливо.

Turkish Airlines/Lufthansa (SunExpress). Совместное предприятие Turkish Airlines и Lufthansa вводит временный топливный сбор в размере 10 евро (11,46 долл.) на рейсах между Турцией и Европой с 1 мая.

United Airlines. Американская авиакомпания сокращает убыточные рейсы и ожидает, что цены на нефть будут оставаться выше 100 долл. до конца 2027 года. Также авиакомпания повышает плату за первый и второй зарегистрированный чемодан на 10 долларов для пассажиров, путешествующих в США, Мексику, Канаду и Латинскую Америку.

VietJet. Вьетнамская бюджетная авиакомпания корректирует частоту рейсов из-за возможного дефицита топлива.

Vietnam Airlines. Авиакомпания планирует отменить 23 рейса в неделю на внутренних маршрутах с апреля и просит правительство отменить экологический налог на авиационное топливо.

Virgin Australia. Компания также повышает цены, чтобы компенсировать рост расходов, усугубленный ситуацией на Ближнем Востоке.

Greater Bay Airlines. Авиакомпания повысила топливный сбор на большинстве маршрутов с 1 апреля. На рейсах на Филиппины он вырастет более чем вдвое.

Влияние войны в Иране на гражданскую авиацию

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, которая парализовала авиаперевозки над странами Персидского залива. Это привело к стремительному подорожанию нефти, росту цен на авиабилеты и сокращению количества рейсов по всему миру. В то же время аналитики прогнозируют, что авиационную отрасль ждет затяжной кризис.

6 апреля стало известно, что цены на авиационное топливо в конце марта достигли 195 долл., что почти на 100 долл. больше, чем в конце февраля, когда началась война в Иране. При этом топливо становится все более дефицитным для стран, не имеющих собственного производства или имеющих ограниченные запасы.

