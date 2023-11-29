По словам Помпео, американские инвесторы готовы вкладывать деньги в Украину, однако они должны быть уверены в защите своего капитала от конфискации или национализации.

Бывший госсекретарь США и глава ЦРУ, а ныне – член совета директоров компании Киевстар Майк Помпео считает, что национализация мобильного оператора, слухи о которой появились в последние месяцы, станет стратегической ошибкой для Украины, которая приведет, в частности, к сворачиванию инвестиций и ограничению финансовой поддержки нашего государства.

Такое мнение он выразил в интервью НВ.

"Этот разговор о национализации был бы шагом назад, потому что Украина будет нуждаться в огромном количестве инвестиций частного сектора, прямых иностранных инвестиций, а также поддержки со стороны Европы и частного сектора Соединенных Штатов, чтобы преодолеть последствия войны. И если права собственности, в том числе акционеров в Соединенных Штатах, не будут защищены, а компании, которые приносят пользу украинскому народу, не будут сохранены, это будет стратегической ошибкой для Украины и сделает восстановление Украины и поддержку этой страны в последующие годы гораздо более сложной и дорогой, а потоки капитала гораздо более ограниченными", - отметил Помпео.

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По словам экс-госсекретаря США, Киевстар является "важной жемчужиной" украинской экономики, который активно помогал украинскому народу в течение последних двух лет.

Помпео также добавил, что иностранные частные инвесторы готовы вкладывать деньги в Украину. И помимо получения прибыли, другой важной целью таких инвестиций они рассматривают возможность помочь нашему государству в реконструкции и восстановлении.

"Я думаю, что американские инвесторы полностью готовы к этому, но они должны делать это с уверенностью в том, что они могут инвестировать в Украину таким образом, чтобы это было выгодно для их компаний, что с их работниками будут хорошо обращаться, и что капитал, который они инвестируют в Украину, будет защищен от конфискации или национализации со стороны кого-либо", - сказал Помпео.

По словам республиканца, США продолжат поддерживать Украину в различных измерениях: военном, дипломатическом, разведывательном, а теперь – еще и коммерческом. Однако, для более активного сотрудничества в коммерческой сфере нашему государству необходимо проделать определенную "домашнюю работу".

"Нам нужно убедиться, что условия, которые создает украинское правительство, а это фундаментальная способность защищать основные права, права собственности, существуют таким образом, чтобы мы могли реализовать этот четвертый важный столб, чтобы убедить Владимира Путина, что поражение Украины невозможно", - подытожил Помпео.

Слухи о национализации Киевстара

Первой о возможной национализации оператора Киевстар заговорила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума в середине сентября.

Позднее, в октябре 2023 года, суд наложил арест на корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам, лицам, причастным к финансированию войны, а также близкому окружению президента РФ - Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. В частности, были арестованы 47,85% корпоративных прав Киевстара, принадлежавших Фридману.

Компания в ответ на это заявила, что соответствующее решение никоим образом не влияет на работу оператора и качество предоставления услуг ее абонентам.

Позднее в Киевстаре добавили, что глобальная корпорация Veon, которая является единственным владельцем корпоративных прав украинского оператора, подала ходатайство в суд с целью обжалования ареста части корпоративных прав Киевстара

Справка УНИАН.

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др.