Арест и передача такого огромного актива АРМА - это абсолютное предположение, отметили в агентстве.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума заговорила о возможности национализации крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар", который принадлежит подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману. Об этом она сообщила в интервью изданию Liga.net.

"В похожих ситуациях государство арестовывало и сразу национализировало подобный имущественный комплекс. "Киевстар" может пережить то же самое, ведь 5 сентября СБУ сообщила Михаилу Фридману подозрение по делу о финансировании войны против Украины", - отметила Дума.

По ее словам, арест и передача такого огромного актива АРМА - это абсолютное предположение.

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"Вопрос управления имуществом решает суд. Если Фемида передаст его нам, то мы, согласно новым правилам, объявим конкурс на поиск управляющего. Но я понимаю, что этот управитель точно должен получить разрешение на концентрацию, поскольку здесь имеет место высокая конкуренция", - отметила глава АРМА.

Российский олигарх Михаил Фридман - последние новости

В августе 2023 года правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который является бывшим бенефициарным владельцем "Сенс банка" (бывший "Альфа-банк"). Тогда, по данным следствия, вместе с сообщниками он вывел в офшор более 700 млн грн, уклонившись от уплаты налогов.

В сентябре Служба безопасности Украины заявила о причастность Фридмана к финансированию войны против Украины. Он получил новое подозрение. По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения РФ он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора.

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