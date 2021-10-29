С авторизацией Cloud Services Provider (CSP), которая была у Киевстар ранее, компания могла производить продажи широкого спектра онлайн-сервисов, лицензий ПО на основе подписки, а также бессрочных лицензий на локальное ПО. Статус LSP существенно дополняет эти возможности и позволяет поставлять на рынок Украины продукты Microsoft по программам корпоративного лицензирования Enterprise Agreement (EA) и Enterprise Agreement Subscription (EAS). Они являются оптимальными предложениями для покупки или использования ПО на условиях подписки с рассрочкой оплаты, что позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятия, оптимизировать их расходы, а также зафиксировать цены на период действия сделки.
"Киевстар уже более 5 лет развивает направление продажи облачных продуктов для бизнес-клиентов компании. Мы расширяем линейку решений, усиливаем собственную экспертизу, специалисты компании подтверждают компетенции разных уровней и направлений, чтобы оказывать нашим клиентам квалифицированную поддержку по внедрению и использованию сервисов, – говорит Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар. – LSP-статус, который мы получили, предоставляется крупнейшим и надежным партнерам Microsoft, подтвердившим свой профессионализм в работе с облачными продуктами всемирно известной корпорации. Он дает возможность Киевстар создавать уникальные предложения для бизнеса, основанные на потребностях конкретных клиентов".
Сегодня Киевстар предоставляет бизнес-клиентам решения на основе облачных технологий в следующих продуктовых направлениях:
- Modern Workplace – сервисы Microsoft 365, Office 365, в которые входят современные приложения Office, интеллектуальные облачные службы и инструменты защиты данных для пользователей;
- Azure Cloud – облачная платформа международного класса, включающая более 200 продуктов и облачных служб, необходимых для создания инновационных решений под существующие и последующие задачи;
- Azure Stack – облачная платформа, позволяющая предоставлять доступ к инструментам Azure в дата-центре в Украине.
- Big Data-аналитика – инструменты для анализа больших объемов структурированных и неструктурированных данных, поступающих на обработку с высокой скоростью.
Сочетание CSP- и LSP-возможностей Киевстар дает бизнес-клиентам такие преимущества:
- Расширенный набор лицензионных решений Microsoft.
- Новые возможности для развития гибридных решений. Доступ к лицензионным соглашениям, учитывающим потребности компаний разных уровней – от малого бизнеса до крупных предприятий.
- Возможность согласовать с корпорацией Microsoft нестандартные условия.
- Экспертиза и помощь квалифицированных специалистов Киевстар в подборе оптимальной лицензионной стратегии под нужды конкретного бизнеса.
Кроме доступа к облачным технологиям Киевстар также предоставляет своим бизнес-клиентам полный цикл услуг по внедрению и поддержке решений. В частности, консалтинг, подготовка архитектуры решения, разработка концепции – на первом этапе, далее – конфигурация решения и миграция инфраструктуры данных – на стадии реализации и техническая поддержка после внедрения.
Это возможно, в частности, благодаря постоянному расширению компетенций специалистов Киевстар в работе с облачными продуктами, подтвержденными соответствующими сертификатами Microsoft. Сейчас компания подтвердила уже 15 профессиональных компетенций:
- Gold Windows and Devices
- Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
- Gold Cloud Productivity
- Gold Datacenter
- Gold Cloud Platform
- Gold Collaboration and Content
- Gold Application Development
- Gold Project and Portfolio Management
- Gold Data Platform
- Gold Data Analytics
- Silver DevOps
- Silver Messaging
- Silver Application Integration
- Silver Security
- Silver Enterprise Mobility Management
Также Киевстар – одна из немногих компаний в мире, получившая специализации Microsoft Adoption and Change Management и The Meetings and Meeting Rooms для Microsoft Teams Advanced Specializations, подтверждающая способность партнера предоставлять высококачественные консалтинговые услуги в конкретных направлениях решений Microsoft.
Специализация Adoption and Change Management демонстрирует не только высокий уровень технической экспертизы и профессиональных знаний команды Киевстар, но и признает ее опыт в успешном внедрении облачных решений, а также навыки поддержки клиентов в достижении ими высоких бизнес-результатов благодаря использованию сервисов и продуктов Microsoft 365.
Получить больше информации, подобрать оптимальное решение на основе облачных технологий для конкретной компании и заказать консультацию можно на официальном сайте Киевстар.