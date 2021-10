Расширенный до уровня Licensing Solution Provider (LSP) формат партнерства дает право Киевстар работать с облачными решениями от Microsoft на рынке крупных предприятий и государственного сектора – поставлять лицензионные продукты по корпоративным соглашениям и оказывать им соответствующую техническую поддержку.

С авторизацией Cloud Services Provider (CSP), которая была у Киевстар ранее, компания могла производить продажи широкого спектра онлайн-сервисов, лицензий ПО на основе подписки, а также бессрочных лицензий на локальное ПО. Статус LSP существенно дополняет эти возможности и позволяет поставлять на рынок Украины продукты Microsoft по программам корпоративного лицензирования Enterprise Agreement (EA) и Enterprise Agreement Subscription (EAS). Они являются оптимальными предложениями для покупки или использования ПО на условиях подписки с рассрочкой оплаты, что позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятия, оптимизировать их расходы, а также зафиксировать цены на период действия сделки.

"Киевстар уже более 5 лет развивает направление продажи облачных продуктов для бизнес-клиентов компании. Мы расширяем линейку решений, усиливаем собственную экспертизу, специалисты компании подтверждают компетенции разных уровней и направлений, чтобы оказывать нашим клиентам квалифицированную поддержку по внедрению и использованию сервисов, – говорит Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар. – LSP-статус, который мы получили, предоставляется крупнейшим и надежным партнерам Microsoft, подтвердившим свой профессионализм в работе с облачными продуктами всемирно известной корпорации. Он дает возможность Киевстар создавать уникальные предложения для бизнеса, основанные на потребностях конкретных клиентов".

Сегодня Киевстар предоставляет бизнес-клиентам решения на основе облачных технологий в следующих продуктовых направлениях:

– сервисы Microsoft 365, Office 365, в которые входят современные приложения Office, интеллектуальные облачные службы и инструменты защиты данных для пользователей; Azure Cloud – облачная платформа международного класса, включающая более 200 продуктов и облачных служб, необходимых для создания инновационных решений под существующие и последующие задачи;

– облачная платформа, позволяющая предоставлять доступ к инструментам Azure в дата-центре в Украине. Big Data-аналитика – инструменты для анализа больших объемов структурированных и неструктурированных данных, поступающих на обработку с высокой скоростью.

Сочетание CSP- и LSP-возможностей Киевстар дает бизнес-клиентам такие преимущества:

Расширенный набор лицензионных решений Microsoft.

Новые возможности для развития гибридных решений. Доступ к лицензионным соглашениям, учитывающим потребности компаний разных уровней – от малого бизнеса до крупных предприятий.

Возможность согласовать с корпорацией Microsoft нестандартные условия.

Экспертиза и помощь квалифицированных специалистов Киевстар в подборе оптимальной лицензионной стратегии под нужды конкретного бизнеса.

Кроме доступа к облачным технологиям Киевстар также предоставляет своим бизнес-клиентам полный цикл услуг по внедрению и поддержке решений. В частности, консалтинг, подготовка архитектуры решения, разработка концепции – на первом этапе, далее – конфигурация решения и миграция инфраструктуры данных – на стадии реализации и техническая поддержка после внедрения.

Это возможно, в частности, благодаря постоянному расширению компетенций специалистов Киевстар в работе с облачными продуктами, подтвержденными соответствующими сертификатами Microsoft. Сейчас компания подтвердила уже 15 профессиональных компетенций:

Gold Windows and Devices Gold Small and Midmarket Cloud Solutions Gold Cloud Productivity Gold Datacenter Gold Cloud Platform Gold Collaboration and Content Gold Application Development Gold Project and Portfolio Management Gold Data Platform Gold Data Analytics Silver DevOps Silver Messaging Silver Application Integration Silver Security Silver Enterprise Mobility Management

Также Киевстар – одна из немногих компаний в мире, получившая специализации Microsoft Adoption and Change Management и The Meetings and Meeting Rooms для Microsoft Teams Advanced Specializations, подтверждающая способность партнера предоставлять высококачественные консалтинговые услуги в конкретных направлениях решений Microsoft.

Специализация Adoption and Change Management демонстрирует не только высокий уровень технической экспертизы и профессиональных знаний команды Киевстар, но и признает ее опыт в успешном внедрении облачных решений, а также навыки поддержки клиентов в достижении ими высоких бизнес-результатов благодаря использованию сервисов и продуктов Microsoft 365.

Получить больше информации, подобрать оптимальное решение на основе облачных технологий для конкретной компании и заказать консультацию можно на официальном сайте Киевстар.

Автор: Иван Бойко