Apple выплатит $500 миллионов за плохую работу старых iPhone

Apple согласилась заплатить компенсации до $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны начали работать медленнее после запуска новых версий iOS.

Как сообщает Reuters, Apple не признала злоупотреблений, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать судебных расходов по этому делу.

Apple придется выплатить компенсацию в размере $25 владельцам целого ряда старых версий iPhone в США. Эта сумма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от того, какому количеству людей придется платить компенсацию, но общая сумма не должна быть меньше $310 млн. Речь идет об американских владельцах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, установивших iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и о владельцах iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позже.

После того как владельцы таких iPhone установили новую версию ОС, их смартфоны начали работать хуже, медленнее грузить приложения. Из-за этого пользователи, решив, что смартфон вышел из строя, меняли в гаджетах батарею или покупали новые iPhone. В результате Apple обвинили в намеренном замедлении работы старых iPhone на новых версиях iOS.