Инвестор Apple Уоррен Баффет наконец отказался от дешевой "раскладушки" и купил iPhone

Инвесткомпания Баффета Berkshire Hathaway владеет приблизительнло 5,5% акций Apple.

Известный инвестор, миллиардер и держатель акций Apple Уоррен Баффет наконец сменил свою старую “раскладушку” от Samsung за 20 долларов на iPhone 11.

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Об этом Баффет рассказал в интервью журналисту CNBC. При этом он признал, что использует самый современный смартфон от Apple только для телефонных звонков.

До этого бизнесмен, как отмечается, многие годы использовал кнопочный раскладной телефон Samsung SCH-U320 2010 года.

“Вы смотрите на 89-летнего парня, который только-только начинает разбираться во всем этом”, - отметил бизнесмен, признав, что не использует всех возможностей устройства, как большинство людей.

В то же время, ранее Баффет сообщал, что активно использует iPad.

Ранее миллиардер назвал Apple “вероятно лучшим бизнесом в мире” из тех, что известен ему. Инвесткомпания Баффета Berkshire Hathaway владеет приблизительнло 5,5% акций Apple стоимостью в 72 миллиарда долларов.