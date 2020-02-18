Apple вводит ограничения на поставки iPhone из-за коронавируса

В Apple уверены, что сложившаяся ситуация носит временный характер.

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса.

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Об этом объявили в компании Apple. Хотя партнеры Apple по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй (центр вспышки заболевания) и вновь вернулись к работе, производство наращивается медленнее, чем ожидали в Apple, передает kommersant.

Ситуация с коронавирусом сказалась на спросе на продукцию Apple в Китае. Все ее магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты. Те, что не прекратили деятельность, работают в сокращенном режиме с очень низким трафиком покупателей.

В Apple уверены, что сложившаяся ситуация носит временный характер. Однако компания не ожидает выполнения прогноза по доходам, который был представлен для мартовского квартала.

Вспышка коронавируса в Китае и связанное с этим закрытие заводов и магазинов в регионах, затронутых эпидемией, окажет влияние более чем на 5 млн компаний по всему миру - к такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Dun & Bradstreet. Эксперты отмечают, что пока сложно судить о реальном влиянии коронавируса на мировой бизнес и экономику.