Блокировка Ормузского пролива приводит к перенаправлению торговых потоков.

Экспорт лигроина из США резко растет из-за войны в Иране, которая существенно ограничила поставки с Ближнего Востока. Это побуждает покупателей в Азии и, в частности, в Японии обращаться к Техасу и Луизиане за нефтехимическим сырьем, важным для производства чипов.

По оценкам аналитической компании Kpler, в марте США экспортировали около 15 миллионов баррелей лигроина – это рекордный месячный показатель, пишет Bloomberg.

Продажи американского лиголина набрали обороты. Ранее США увеличили поставки продукта в Венесуэлу после захвата власти президентом Николасом Мадуро. Данный факт ярко свидетельствует о том, как военные действия американского президента Дональда Трампа перевернули мировые торговые потоки. Перебои с поставками энергоресурсов создали проблемы в Азии и открыли возможности для нефтяной промышленности США.

США являются чистым экспортером лигроина менее десяти лет. Но бурный рост добычи на сланцевых месторождениях Западного Техаса и Нью-Мексико, где добывается легкая нефть, идеальная для производства лигроина, позволил США начать поставки нефтепродукта по всему миру. Стремительный рост экспорта из США ожидается и в апреле, уже растут даже майские показатели.

Япония испытывает огромную потребность в лигроине, который она использует для производства всего – от пластиковых бутылок до электроприборов. Несколько японских нефтехимических компаний объявили о сокращении производства, поскольку Иран фактически блокировал Ормузский пролив, через который проходит более трети мировых морских поставок лигроина.

Япония зависит от импорта лигроина на 60%, причем большая часть поступает с Ближнего Востока. Поскольку импорт Японии из Катара и ОАЭ резко сократился в прошлом месяце, США стали ее ведущим поставщиком – причем по более высоким ценам, чем обычно.

Поставки лигроина с Ближнего Востока, вероятно, возобновятся после открытия Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют снижение импорта из США в Японию в результате этого. Однако зависимость Венесуэлы от США в плане лигроина, скорее всего, сохранится.

Лигроин – это легкая фракция нефти, которую получают при перегонке. Без этих химикатов невозможно проводить фотолитографию – ключевой процесс создания транзисторов на нанометровом уровне. Азиатская индустрия чипов зависит от импорта лигроина.

Энергетический кризис из-за войны в Иране – последние новости

После блокирования Ормузского пролива угроза энергетического голода нависла над Тайванем, который производит около 90% самых современных микросхем в мире. Остров зависит от поставок сжиженного природного газа из Катара.

Кроме того, Южная Корея впервые с момента начала войны в Иране начала импортировать лигрин из России. Энергоресурсы Кремля вновь становятся желанными для Сеула, который также пытается обеспечить поставки российской сырой нефти.

