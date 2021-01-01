Статья закона вступает в силу 16 января 2021 года.

В январе 2021 года вступает в силу статья 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Эта статья обязывает всех поставщиков услуг в Украине, независимо от формы собственности, обслуживать потребителей исключительно на украинском языке (кроме альтернативной просьбы клиента).

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Статья 30 закона об украинском языке предусматривает:

украинский как государственный язык признается языком обслуживания потребителей в Украине;

информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;

при предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов;

по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

Закон о языке

25 апреля 2019 года парламент принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

16 июля 2019-го закон вступил в силу.

С 16 июля 2020 года на украинский язык должны были быть переведены названия всех аэропортов, станций, остановок, техническая документация, документооборот и отчетность юрлиц.

Статья закона вступает в силу 16 января 2021 года. После принятия закона ее вступление в силу отложили на 18 месяцев.

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Автор: Елена Коваленко