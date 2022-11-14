Компания-разработчик заявляла о регистрации в США, хотя штаб-квартира находилась в Новосибирске.

Тысячи приложений для смартфонов в Apple store и Google play содержат компьютерный код, разработанный Pushwoosh. Технологическая компания позиционирует себя как базирующаяся в США, но на самом деле является российской.

По данным издания Reuters, узнав о своих российских корнях, компания удалила программное обеспечение Pushwoosh из семи общедоступных приложений, сославшись на соображения безопасности.

Армия США заявила, что в марте удалила приложение, содержащее код Pushwoosh, исходя из тех же опасений. Отмечается, что приложением пользовались солдаты одной из главных военно-учебных баз страны.

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Отмечается, что штаб-квартира Pushwoosh находится в Новосибирске, где она зарегистрирована как компания-разработчик программного обеспечения, которая также занимается обработкой данных. В компании работает около 40 человек, а выручка в прошлом году составила около 2,4 миллиона долларов. Pushwoosh зарегистрирован в правительстве РФ для уплаты налогов в России.

При этом в соцсетях и в документах регулирующих органов США она представлена ​​​​как американская компания, базирующаяся в разное время в Калифорнии, Мэриленде и Вашингтоне.

Pushwoosh предоставляет поддержку обработки кода и данных для разработчиков программного обеспечения, позволяя им профилировать онлайн-активность пользователей приложений для смартфонов и отправлять индивидуальные push-уведомления с серверов Pushwoosh.

На своем веб-сайте Pushwoosh заявляет, что не собирает конфиденциальную информацию, но российские власти вынудили местные компании передать пользовательские данные национальным службам безопасности.

По словам основатель Pushwoosh Макса Конева, компания не пыталась скрыть свое российское происхождение.

"Я горжусь тем, что я русский, и никогда бы этого не скрывал", - заявил Конев.

При этом он заверил, что компания "не имеет никакого отношения к российскому правительству" и хранит свои данные в США и Германии.

В свою очередь эксперты по кибербезопасности заявили, что хранение данных за границей не помешает российским спецслужбам заставить российскую фирму дать доступ к этим данным.

Россия является мировым лидером в области хакерских атак и кибершпионажа, шпионящего за иностранными правительствами и промышленными предприятиями в поисках конкурентного преимущества.

Код Pushwoosh попал в приложения многих международных компаний, влиятельных некоммерческих и государственных учреждений. При этом указано, что бизнес компании с государственными учреждениями США и частными компаниями может нарушить договорные отношения и законы Федеральной торговой комиссии или привести к санкциям.

Эксперты по санкциям заявили, что Вашингтон может принять решение о введении ограничений в отношении Pushwoosh.

По данным Appfigure, код Pushwoosh был встроен почти в 8 тысяч приложений в Apple store и Google play. Пи этом на сайте Pushwoosh говорится, что в его базе данных зарегистрировано более 2,3 миллиарда устройств.

"Pushwoosh собирает пользовательские данные, включая точную геолокацию, в конфиденциальных и правительственных приложениях, что может позволить осуществлять инвазивное отслеживание в масштабе. Мы не обнаружили каких-либо явных признаков обмана или злого умысла в деятельности Pushwoosh, что, безусловно, не снижает риск утечки данных приложения в Россию", — сказал соучредитель компании Confiant Джером Дангу.

Эксперт по России лондонского аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс отметил, что несмотря на санкции против России, "значительное число" российских компаний по-прежнему торгует за границей и собирает личные данные пользователей.

"Учитывая российские законы о внутренней безопасности, не должно быть сюрпризом, что с прямыми связями или без прямых связей с российскими государственными шпионскими кампаниями фирмы, которые обрабатывают данные, будут стремиться скрыть свои российские корни", - указал Джайлс.

Санкции против России - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину западные страны, а также некоторые другие стали активно вводить санкции против Креемля и ее пособников. Ограничения уже коснулись всех отраслей промышленности, а многие западные компании ушли из российского рынка.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничение цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт на 7 миллиардов евро.

При этом представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что уже заморожены российские активы на 17,5 миллиарда евро.

В свою очередь Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала новый пакет санкций против России.

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