Google Play будет отклонять все попытки пользователей приобрести платные приложения от российских разработчиков.

С 26 декабря в Google Play обработка платежей в адрес разработчиков приложений с банковскими счетами в РФ будет приостановлена на неопределенный срок. Об этом сообщает российский портал Habr.

В письме, которое магазин приложений для Android направил российским продавцам сказано, что сервис будет отклонять все попытки пользователей приобрести их платные приложения.

Помимо этого нельзя будет совершать покупки в российских приложениях, а также оформлять и продлевать подписки.

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В Google отметили, что расчеты с разработчиками приложений из РФ за ранее сделанные покупки пользователями Google Play планируют завершить до 15 января.

Google и РФ - важные новости

Напомним, что россияне могут остаться без Google из-за заоблачного штрафа, который превышает ВВП мира. В РФ суд назначил корпорации штраф в размере 20 дециллионов долларов.

Кроме того, в Telegraph писали, что РФ отобрала у Google $100 миллионов для пропаганды войны в Украине. Судебные приставы направляют деньги технологического гиганта на финансирование военной пропаганды.

Еще в апреле 2022 года компания Google перекрыла заработок российским пропагандистам, которые наживаются на войне в Украине. Сервис контекстной рекламы Google AdSense приостановил монетизацию контента, который оправдывает, отрицает и/или использует сведения о войне для выгоды.

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