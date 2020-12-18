Правительство ставит цель достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что упрощение подключения к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность финансовых ресурсов позволят Украине осуществить прорыв в рейтинге Doing Business.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Как отметил премьер-министр, правительство ставит цель достичь топ-50 в Индексе глобальной конкурентоспособности и топ-30 в рейтинге Doing Business.

«Сейчас в рейтинге Doing Business мы колеблемся в районе 60-го места. Есть три параметра, которые держат нас внизу. Это подключение к электросетям, законодательство о банкротстве и доступность к финансовым ресурсам», - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

По его словам, это те риски, которые внутренние и внешние инвесторы воспринимают как ограничение для развития бизнеса.

Премьер отметил, что уже принят Кодекс Украины по процедурам банкротства. Дальнейшая работа в законодательной сфере и с подзаконными актами в этой сфере позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business.

«Нужны также законодательные изменения относительно подключения к электросетям. Мы сделали уже первые шаги. В Украине введен так называемый RAB-тариф. Это часть тарифа, которая возмещается владельцам электросетей и направляется ими, собственно, на реинвестиции в развитие сетей и главное - на удешевление подключений», - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что важно также нормативное регулирование процедуры подключения к электросетям, что также прорабатывается правительством.

Прогноз

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечало, что Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге "Doing Business 2021", характеризующем легкость ведения бизнеса в стране.

В предыдущем рейтинге Украина заняла 64-ю позицию среди 190 стран-участниц.

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Автор: Анна Бредихина