Хозяйственный суд города Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) №304-р от 5 сентября 2024 года, которым было предоставлено разрешение на концентрацию активов группе CRH (Нидерланды). Как указано в решении суда, Комитет не доказал, что приобретение компанией "CRH UKRAINE B.V." акций ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" и доли в ООО с ИИ "Дикергофф /Украина/" не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынках цемента и бетона.

В результате сделки, завершенной в октябре 2024 года, CRH получила контроль над 47% украинского рынка цемента.

Несмотря на то, что АМКУ ссылался на положительную оценку концентрации от отдельных субъектов хозяйствования - таких как ООО "Паркбудтех", ООО "ПромБудЦентр", ОДО "Хмельницкзализобетон", ООО "Дако-групп ЛТД" и другие - суд пришел к выводу, что эти позиции не могут рассматриваться как достаточное доказательство отсутствия негативного влияния на конкуренцию. Более того, как отметил суд, реакция отдельных игроков рынка, которые положительно относятся к иностранному инвестору, не является надлежащим аргументом для одобрения концентрации.

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Суд также обратил внимание на тот факт, что Комитет не учел должным образом предостережения со стороны местных органов власти, в частности Николаевской районной государственной администрации, которая выразила обеспокоенность возможным сокращением производства после концентрации. Как указано в решении суда, "Комитетом не предоставлена надлежащая оценка обращениям органов власти и участников рынка, которые выступили против концентрации".