Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что БЭБ должен ускориться и довести до логического завершения уголовные производства, которые давно расследуются в Бюро, ведь теневые схемы в экономике продолжают работать. Об этом нардеп заявил в своем интервью изданию Украинские новости.

В частности, отвечая на вопрос о результатах работы нового главы Бюро экономической безопасности Александра Цивинского, Гетманцев отметил:

"Мы видим, что, к сожалению, основные схемы которые действовали, они продолжают действовать. Но возможно еще недостаточно времени для результатов. Возможно скоро услышим о каких-то победах. Мне хотелось бы, чтобы БЭБ ускорилось, хотя бы доведя до конца множество тех уголовных дел, которые были начаты, но успешно "проданы" предыдущим руководством".

Среди наиболее показательных кейсов, о которых упомянул Гетманцев, уклонение от уплаты налогов сетью по продаже электроники "Ябко".

"Более года назад вся цепь преступления была задокументирована. Прошли обыски. Потом дело было замято и теневая сеть продолжает развиваться, продавая контрабанду. Что мешает руководству БЭБ реанимировать старые дела и навести порядок на рынке? Каких, по классику, не хватает реформ? Но вопрос скорее риторический" - сказал депутат.

Напомним, ранее Директор БЭБ Александр Цывинский заявил, что Бюро будет решительно реагировать на незаконные схемы в сфере ритейла электроники и пообещал создать равные условия для бизнеса. Впоследствии в Бюро запустили телеграмм-бот для сообщений о нарушениях на рынке техники. Однако через месяц информацию о количестве обращений, которые были получены с его помощью, и результаты их рассмотрения в БЭБ предоставить отказались.

Как сообщали "Українські Новини", с момента назначения на должность нового руководителя Бюро экономической безопасности, сумма возмещений в уголовных производствах БЭБ уменьшилась вдвое.

