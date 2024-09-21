Использование судов из "черного списка" резко возросло в августе и сентябре.

Все больше нефтяных танкеров, попавших под санкции за свою роль в транспортировке российской нефти, снова возвращаются к работе. Такая ситуация не что иное, как удар по западным властям, которые пытались ограничить доступ Москвы к нефтедолларам.

Издание Bloomberg пишет, что с конца апреля по меньшей мере 17 грузов нефти и нефтепродуктов покинули российские порты на судах, попавших под санкции США, Великобритании или ЕС в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году. Большинство грузов было перевезено на судах, которые на момент введения санкций принадлежали российскому танкерному гиганту ПАО "Совкомфлот".

Сразу после введения санкций подавляющее большинство танкеров, ставших объектом санкций, простаивали, некоторые - до восьми месяцев. Но грузоотправители постоянно наращивали использование судов из "черного списка" после успешной доставки грузов в Китай - по крайней мере, часть своего рейса они совершили на танкерах, попавших под санкции Запада, с отключенными маячками. Теперь танкеры больше не пытаются скрывать свои перемещения, открыто доставляя грузы как в Китай, так и в Индию.

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Использование танкеров, попавших под санкции, ускорилось в августе, и в этом месяце ожидается дальнейший рост. Если эта тенденция сохранится, то это облегчит возникшие логистические трудности. Тем не менее, России в целом удавалось находить необходимые суда, даже когда их количество задерживалось.

"Теневой флот" РФ - последние новости

В августе и сентябре Россия увеличила перевалку нефти с помощью "теневого флота" до 83%. Как сообщил соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, ежедневные поставки сырой нефти морем Россией за неделю, закончившуюся 8 сентября, выросли примерно на 40 000 баррелей до 3,14 миллиона в сутки.

Позже издание Reuters написало, что российские страховщики играют все большую роль, способствуя поставке нефти из страны в Индию, ее крупнейшего покупателя, помогая защитить экспортные доходы Москвы, несмотря на западные санкции.

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