В августе 2024 года выручка путинского режима от экспорта ископаемых топлив составляла 636 млн евро в день, отмечает эксперт.

В августе 83% от общего объема российской морской сырой нефти было перевезено "теневыми" танкерами. Об этом заявил соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 8 сентября 29 танкеров загрузили 21,99 млн баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с 21,67 млн баррелей на 29 судах на предыдущей неделе. Это означает, что ежедневные поставки сырой нефти по морю Россией за неделю, закончившуюся 8 сентября, выросли примерно на 40 000 баррелей до 3,14 миллиона в сутки.

"Танкеры, принадлежащие или застрахованные в странах, применяющих ценовой предел, пришлось 19% от общей стоимости российской сырой нефти, экспортируемой в августе. В августе 2024 года выручка России от экспорта ископаемых топлив (нефть, газ, уголь) составляла 636 млн евро в день, а доходы от морской сырой нефти 186 млн евро в день", - отметил эксперт. Видео дня

Он напомнил, что теневой флот вырос уже до 1800 судов в прошлом году. Это почти 15% мирового флота нефтяных танкеров. Роль нефтяного сектора в бюджете России в 2023 году - 26% (1/4 бюджета). При этом на финансирование войны россия тратит 1/3 своего бюджета.

"Каждый нефтяной доллар бюджета России - это, по сути, доллар направлен на убийство украинцев", - отметил он.

Напомним, по данным Bloomberg, малоизвестные компании, в том числе созданные менее года назад, участвовали в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день.

Основная из них - Coral Energy, за которой стоит гражданин Азербайджана Тахир Гараев. В конце августа стало известно, что Coral Energy Group объявила о смене названия на 2Rivers Group после завершения выкупа акций менеджментом компании. В 2022-2023 годах фирма фигурировала в публикациях западных СМИ как один из самых мощных операторов по продаже российских нефти и нефтепродуктов. В частности, имеющаяся информация свидетельствует, что Гараев основал компанию в 2010 году и до мая 2023 года владел 100% Coral Energy через многоуровневую корпоративную структуру. Coral Energy была ключевым звеном в цепи перепродажи нефти из России с использованием теневых механизмов, в чем могли заинтересоваться даже высокопоставленные чиновники, включая Игоря Сечина

В мае 2023 года он передал 60% ключевой компании, которая контролировала руководство Coral - Талат Сафаров (45%), Ахмед Керимов (35%) и Анар Мадатли (20%). Последний является шурином Гараева.

Кроме Coral в указанную схему вовлечена компания Matterhorn Group FZE, которая в свою очередь, владеет Apeiron Enegry DMCC. Директором Apeiron Enegry является гражданин Великобритании Тимоти Марк Пит, бизнес-партнер Тахира Гараева. Пит также ранее был зарегистрирован как номинальный владелец Coral.

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