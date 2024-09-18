Российские компании застраховали 60% нефтяных грузов в Индию в июле против 40% в декабре.

Российские страховщики играют все большую роль, способствуя поставке нефти из страны в Индию, ее крупнейшего покупателя, помогая защитить экспортные доходы Москвы, несмотря на западные санкции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, полученные из торговых и судоходных источников.

Отмечается, что российские компании застраховали 60% нефтяных грузов в Индию в июле против 40% в декабре прошлого года.

"Используя российских страховщиков, Москва может продавать нефть выше предельной цены в 60 долларов за баррель, которую установили Группа семи (G7), Европейский Союз и Австралия, чтобы ограничить доходы России от нефти после ее вторжения в Украину. Более 60% морского экспорта российской нефти приходится на Индию", - говорится в материале.

Издание уточняет, что западные услуги, такие как доставка и страхование, могут использоваться только для российских грузов, которые продаются по предельной цене или ниже.

"Ранее в этом году Индия продлила одобрение нескольких российских страховщиков для предоставления морского страхования танкерам. ... В июле Индия опередила Китай и стала крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на то, что Китай получает трубопроводные и морские поставки", - пишут авторы.

В то же время судоходные компании из Греции, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая чаще пользуются западным страхованием при транспортировке российской нефти.

"Хотя многие западные страховщики прекратили покрывать поставки российской нефти из-за опасений нарушения ценового потолка G7, некоторые все еще продолжают предоставлять покрытие", - резюмирует СМИ.

Продажа Россией нефти - последние новости

В августе и сентябре Россия увеличила перевалку нефти с помощью "теневого флота" до 83%. Как сообщил соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, ежедневные поставки сырой нефти морем Россией за неделю, закончившуюся 8 сентября, выросли примерно на 40 000 баррелей до 3,14 миллиона в сутки.

Также УНИАН сообщал, что компания "Лукойл" в октябре снова будет поставлять нефть через "Дружбу" в Словакию и Венгрию. Поставки нефти решили возобновить, поскольку планы по экспорту были составлены заранее и перенаправить большие объемы очень сложно.

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