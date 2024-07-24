Танкер "Виктор Бакаев" вышел из порта Приморск в воскресенье с нефтью марки Urals.

Россияне загрузили еще один санкционный танкер, который принадлежит государственному ПАО "Совкомфлот", проверяя решимость стран G7, которые пытаются подавить флот судов, перевозящих российскую нефть.

Издание Bloomberg сообщает, что "Виктор Бакаев" вышел из порта Приморск на Балтийском море 21 июля, на его борту около 730 тысяч баррелей сырой нефти марки Urals. Судно направляется в Чжоушань, что находится в восточнокитайской провинции Чжэцзян.

Этот танкер стал уже четвертым таким судном, которое россияне недавно ввели в эксплуатацию после многомесячного простоя. Отметим, что количество судов, подпадающих под санкции США, Евросоюза или Великобритании, увеличилось на прошлой неделе до 62-х, когда британцы наложили санкции еще на 11 судов.

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Спутниковые снимки показывают, что три предыдущих танкера "Совкомфлота" осуществляли перегрузку в море вне поля зрения цифровых систем отслеживания судов. По мнению экспертов, чем больше России удастся развернуть судов, тем менее разрушительными будут санкции запада.

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