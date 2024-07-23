Индонезия уже более 10 лет не покупала российскую нефть.

Индонезийский государственный нефтепереработчик Pertamina добавил российские сорта нефти в свои тендерные списки. Об этом со ссылкой на трех трейдеров сообщает Reuters.

Как пишет издание, на протяжении многих лет Pertamina не покупала российскую нефть: последний раз нефтепереработчик закупил сорта ESPO Blend и Sokol у РФ более 10 лет назад.

Сейчас в Pertamina запросили российскую нефть Urals вместе с некоторыми другими сортами для поступления на нефтеперерабатывающие мощности Cilacap в сентябре этого года. Также в Pertamina запрашивали Sokol среди некоторых сортов: прибытие также ожидают в первом месяце осени.

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По данным источников, один из тендеров закрыли на прошлой неделе, а другой – в понедельник. Результаты на данный момент не объявляли.

При этом один из источников сообщил, что Pertamina решила покупать российскую нефть только в том случае, если будет работать механизм ограничения цены.

Нефть, Россия и война – последние новости

Санкции Запада против российского энергетического сектора привели к тому, что Индия, Турция и КНР стали основными покупателями нефти у РФ. Также напомним, недавно в венгерском министерстве иностранных дел пригрозили судебным разбирательством из-за решения Киева о прекращении поставок российской нефти. По словам министра Петера Сийярто, Украина якобы нарушила Соглашение об ассоциации.

А ранее аналитики заявили, что РФ продолжает экспорт "черного золота", просто игнорируя установленный "Группой Семи" потолок цены в 60 долларов.

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