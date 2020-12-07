Группа продолжает строить экологичный и социально ответственный бизнес.

"Метинвест" опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2019 год. Согласно документу, в прошлом году группа продолжила внедрять лучшие практики управления персоналом и стандарты охраны труда и промышленной безопасности, создавать устойчивую инфраструктуру в городах присутствия.

Об этом сообщает UaProm, ссылаясь на информацию пресс-службы "Метинвеста".

Как объяснили в пресс-службе "Метинвеста", агентство Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление и стандарты бизнес-этики группы при проведении комплексной оценки эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG).

Кроме того, продолжили в пресс-службе, агентство отметило успехи "Метинвеста" в сфере управления человеческим капиталом, охране труда и промышленной безопасности, а также во взаимодействии с местными сообществами.

"В рейтинге ESG "Метинвест" занял 9-е место среди 140 мировых металлургических компаний на момент проведения оценки", - говорится в сообщении

Отмечается, что в 2019-м "Метинвест" инвестировал $102 млн в инициативы по охране труда. Так, в прошлом году "Метинвест" добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR – 0,790).

Кроме того, группа первой среди украинских компаний получила престижный международный сертификат в сфере охраны труда и здоровья Vision Zero ("Нулевой травматизм").

Согласно отчету, в 2019 году "Метинвест" вложил в обучение и развитие сотрудников около $6 млн. Группа продолжила внедрять инструменты электронного обучения.

Читайте такжеОбучают городских управленцев: проект "Метинвеста" победил в конкурсе Глобального договора ООНТакже группа расширила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти 3 тыс. студентов.

Отмечается, что в 2019 году "Метинвест" продолжил сотрудничество с фондами развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья. Группа инвестировала более $11 млн в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

Поддерживает группа и экономику страны и городов присутствия: в 2019 году она перечислила в гос- и местные бюджеты $741 млн налогов.

Также "Метинвест" помогает бороться с пандемией коронавируса: группа направила уже около $5 млн на эти цели, закупив медикаменты и оборудование для украинских медиков, установив кислородные посты в больницах Мариуполя и профинансировал доставку гуманитарной помощи для Украины из Китая.

"Этот отчет демонстрирует наше стремление стать еще более открытыми и прозрачными, и продолжать строить экологичный и социально ответственный бизнес", - заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Автор: УНИАН