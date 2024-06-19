Отмечается, что китайская сторона, чтобы отомстить за электромобили, ударит в самое уязвимое место Европы.

Китай безжалостно бьет по Европейскому союзу, чтобы отомстить за пошлины на электромобили. Под удар сразу же попали продукты питания, в частности, свинина.

Издание Financial Times пишет, что продукты питания и напитки - одни из немногих товаров, которые Китай покупает больше, чем продает ЕС, и они оказались первыми на линии огня.

С 2001 года, кода Китай вступил в ВТО, Пекин быстро продвинулся вверх по цепочке создания стоимости, став центром исследований и разработок в центре глобальных цепочек поставок. Положительное сальдо его торгового баланса с Европой выросло на рынке передового оборудования, как аккумуляторы, солнечные батареи и сотовые телефоны.

Видео дня

ЕС, тем временем, по-прежнему продает много авто и самолетов. Но все чаще его сильной стороной становится обслуживание 1,4 миллиарда китайских потребителей с помощью более традиционных товаров: сыра, вина и сумок.

В Китае уже начали антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС на сумму 2,5 миллиарда евро в год. Фермеры знают, что у них мало других альтернативных рынков, но это самая активная и протестующая часть европейского общества. Некоторые животные приносят прибыль только потому, что фермер может продать китайцам "пятую четверть" - голову, хвост и внутренние органы. Куриные лапки, которые выбрасывают в мусорное ведро, в Китае являются деликатесом.

Пекин уже начал расследование предполагаемого демпинга бренди, которое в основном ударит по Франции, которая надавила на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы та ввела тарифы на автомобили.

Хосук Ли-Макияма, директор Европейского центра международной политической экономии в Брюсселе, считает, что выбор свинины, которая затрагивает Германию, может быть "личным выпадом против фон дер Ляйен". Он также ожидает "ответных мер в отношении молочных продуктов, сыров и других продуктов питания, которые являются типичными основными статьями экспорта для Франции и Италии".

В 2023 году положительное сальдо в торговле продуктами питания и напитками составит около 6 миллиардов евро, что в шесть раз больше, чем за десять лет. За это время европейские фермеры увеличили поголовье скота, чтобы обслуживать этот растущий рынок на фоне сокращения внутренних субсидий.

Проблема для Брюсселя заключается в том, что ЕС не так уж много может заблокировать взамен. Он почти полностью зависит от китайских солнечных батарей и не хочет повышать стоимость перехода на экологически чистые технологии. Кроме того, ему нужны батареи китайского производства для собственных электромобилей.

Под давлением США Нидерланды прекратили экспорт передовых станков для производства микросхем, но сокращение поставок шарфов Hermès вряд ли поставит китайскую экономику на колени.

Отмечается, что более безжалостным ударом по ЕС было бы заявить, что европейская продукция якобы несоответствует стандартам безопасности пищевых продуктов.

Торговая война ЕС и Китая - последние новости

Европейская комиссия 12 июня заявила, что ЕС решил ввести дополнительные по шлины на импорт китайских электромобилей до 38,1% сверх действующих 10%.

Китай в ответ начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из ЕС. Такой шаг в основном направлен против Испании, Нидерландов и Дании.

Вас также могут заинтересовать новости: