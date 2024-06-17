Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из Евросоюза.

Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и субпродуктов из Европейского Союза. Такой шаг в основном направлен против Испании, Нидерландов и Дании в ответ на ограничение экспорта электромобилей, пишет Reuters.

Отмечается, что расследование, объявленное Министерством торговли Китая в 17 июня, будет сосредоточено на свинине, предназначенной для потребления человеком. Поводом для этого стала жалоба, поданная Китайской ассоциацией животноводства 6 июня от имени отечественной отрасли свиноводства.

По словам журналистов, после того, как 12 июня Европейская комиссия объявила, что с июля она введет антисубсидийные пошлины в размере до 38,1% на импортируемые китайские автомобили, мировые пищевые компании находятся в состоянии повышенной готовности к ответным тарифам со стороны Китая.

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В конце прошлого месяца государственная газета Global Times впервые сообщила о том, что китайские фирмы планируют обратиться к властям с просьбой начать антидемпинговое расследование в отношении некоторых европейских продуктов из свинины, ссылаясь на неназванного "бизнес-инсайдера". За этим последовала вторая публикация в том же издании от 8 июня с просьбой к чиновникам проверить европейский импорт молочных продуктов. Китайские власти ранее намекали на возможные ответные меры в комментариях государственных СМИ и интервью с представителями отрасли.

Европейские производители свинины должны иметь возможность продолжать беспошлинный экспорт в Китай, пока продолжается расследование, в ожидании решения и объявления тарифов китайской стороной. Министерство торговли заявило, что расследование должно быть завершено до 17 июня 2025 года, но может быть продлено еще на шесть месяцев, если это потребуется.

Представитель Европейской комиссии заявил, что блок не обеспокоен тем, что Китай начал свое расследование, и сообщил, что ЕС вмешается должным образом, чтобы гарантировать, что расследование соответствует всем соответствующим правилам Всемирной торговой организации.

Согласно таможенным данным, на ЕС приходится более половины свинины, импортируемой Китаем в 2023 году на сумму около 6 миллиардов долларов США, из которых около четверти – только из Испании. Нидерланды и Дания, которые занимают второе и третье места, в прошлом году экспортировали в Китай свинины на сумму $620 млн и $550 млн соответственно.

В публикации указано, что растущая тревога по поводу китайских промышленных избыточных мощностей, которые наполняют ЕС дешевой продукцией, в частности электромобилями, открывает новый фронт в торговой войне Запада с Пекином, которая началась с введения Вашингтоном импортных тарифов в 2018 году.

Торговая политика ЕС становится все более защитной от глобальных последствий китайской модели развития, ориентированной на производство и основанной на долгах.

Торговые войны

Стоит отметить, что Европейская комиссия сообщила 12 июня заявила, что ЕС решил ввести дополнительные по шлины на импорт китайских электромобилей до 38,1% сверх действующих 10%.

Ранее УНИАН писал, что президент США Джо Байден, который хочет ограничить доступ Китая к ИИ, обнародовал пакет резких повышений пошлин на ряд китайских импортных товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинские препараты, рискуя вступить в противостояние с Пекином накануне выборов.

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