Строительство жилья также позволит загрузить экономику и создать большое количество рабочих мест.

Государство должно работать над возвращением украинцев из-за границы после окончания войны, и на это может повлиять ряд важных факторов.

Как рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью УНИАН, этими факторами являются, бесспорно, безопасность, наличие работы и инфраструктуры. Еще одним важным фактором является наличие жилья, и сейчас в Украине очень большой объем разрушенного жилья на временно оккупированных или освобожденных территориях.

Эксперт отмечает, что государство не сможет конкурировать по уровню заработных плат с другими странами, например Польшей, где ВВП в начале 2030-х годов ожидается на уровне 1 триллиона долларов против прогнозных 262 миллиардов долларов в Украине.

Видео дня

"В 4 раза выше ВВП означает, что гораздо выше будут заработные платы, социальные стандарты, пенсии, будет выше уровень жизни. Для того, чтобы всего этого достичь, не нужно ждать 10-20 лет в Украине - можно просто взять билет на самолет и за несколько часов быть в Варшаве, в совершенно другом мире. То есть конкурировать по заработным платам мы не сможем. Сможем ли мы конкурировать по инфраструктуре, комфорту жизни? Я думаю, что это тоже будет большой проблемой", - отметил он.

Воскобойник отметил, что инструментом, который действительно позволит возвращать украинцев, является социальное жилье. По его словам, среднестатистическая семья в Украине не может себе позволить купить жилье в том городе, где живет, а все ипотечные программы рассчитаны на, примерно, 20 лет.

"И вот здесь государство должно за свой счет строить жилье и сдавать людям в долгосрочную аренду, которое будет стоить, условно говоря, оплату коммуналки и сверху еще какие-то деньги. Это жилье не должно переходить в собственность человека. Но человек должен иметь возможность дожить до конца своих дней в этом жилье", - сказал эксперт.

Он считает, что это будет очень мощным инструментом возвращения украинцев, ведь они так же не могут себе позволить купить жилье за границей.

"Но при этом, например, немецкое правительство начинает программу, чтобы до 2030 года обеспечить социальным жильем даже бездомных. И нам нужно придумывать нетривиальные шаги. Я понимаю, что, например, в центре Киева социального жилья не будет - там люди, которые зарабатывают достаточно денег, смогут его купить. Но без массовой постройки социального жилья я не вижу серьезных аргументов для массового возвращения украинцев", - отметил эксперт.

По его словам, строительство такого жилья является именно тем, чем государство может загрузить экономику, создать большое количество рабочих мест и одновременно позволить людям рассчитывать на собственный уголок.

Демографический кризис в Украине - последние новости

По оценкам Института демографии, на подконтрольной Украине территории проживает 31 миллион человек, 4,9 миллиона выехали за границу, около 5 миллионов проживают на временно оккупированных территориях. К 2025 году в Украине может остаться всего 25 миллионов человек.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказывал, что сейчас около 6 миллионов украинцев находятся в Европе как беженцы, еще 1-2 миллиона оказались в России. По оценкам, с каждым месяцем на 100-150 тысяч растет количество тех, кто уже никогда не вернется обратно в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: