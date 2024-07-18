В Украине есть около 1 млн человек с инвалидностью, которые не работают, но могут быть трудоустроены.

По оценкам Института демографии, на подконтрольной Украине территории проживает 31 млн человек, 4,9 млн выехали за границу, около 5 млн проживают на временно оккупированных территориях. К 2025 году в Украине может остаться всего 25 млн человек.

Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак на саммите HR-специалистов ведущих компаний Украины, передает "Главком".

Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 млн человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 млн человек.

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По словам Марчак, этой ситуации есть объективное объяснение: перед полномасштабным вторжением у нас на одну женщину детородного возраста приходилось 1,2 ребенка, после начала полномасштабного вторжения - 0,9. Этот показатель третий с конца в мире.

"Даже если после полномасштабного вторжения мы вернемся к довоенным показателям, или даже если мы сделаем очень большой прорыв и выйдем на показатели, средние среди стран ЕС, то есть 1,5 ребенка на одну женщину - это будет очень хороший результат для нашей страны с точки зрения показателя рождаемости, но это не решит проблему падения демографии", - отметила она.

По словам замминистра, помешать худшим сценариям должна Стратегия 2040, разработанная Минсоцполитики, цель которой создать возможности для рождения детей, снижения преждевременной смертности и изменения миграционных трендов.

Также Марчак рассказала, что в Украине 700 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) трудоспособного возраста, которые не работают, и пока не определено количество ВПЛ, которых можно было бы переобучить, предложить лучшую работу, решить благодаря им проблемы бизнеса.

"Кроме того, есть около 1 млн человек с инвалидностью, которые не работают, но могут быть трудоустроены. С учетом того, что у нас 1 млн потенциальных ветеранов, значительная часть которых будет возвращаться с серьезными травмами, мы начинаем думать о том, что это будет новой нормой для общества", - отметила заместитель министра.

По ее словам, задача государства - обеспечить условия жизни в безбарьерной среде, где должен работать безбарьерный бизнес, то есть человек с физическим ограничением должен иметь возможность быть активным участником рынка труда.

Сокращение населения в Украине и мире

По словам генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, при наихудшем сценарии Украина может выйти из войны с 25 миллионами населения. Однако потери на фронте составят мизер по сравнению с количеством выехавших из страны.

Рождаемость в богатых странах мира сократилась более чем вдвое с 1960 года и достигла рекордно низкого уровня, писало издание Financial Times со ссылкой на исследование, которое призывает страны готовиться к "будущему с низкой рождаемостью". Среднее количество детей на одну женщину в 38 наиболее промышленно развитых странах упало с 3,3 в 1960 году до 1,5 в 2022 году.

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