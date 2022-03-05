В случае окончания срока действия карты, перевыпускать ее не надо.

На период военного положения срок действия всех платежных карт Приватбанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, автоматически продлены на 180 дней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, в случае окончания срока действия карточки в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, любых услуг, так и получение наличных.

"Вниманию всех клиентов: в случае окончания срока действия вашей платежной карты ее не надо перевыпускать или менять на новую. Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни", - говорится в сообщении.

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