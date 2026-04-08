Скандальный рэпер-беглец Потап напомнил о себе очередной выходкой (фото)

Артист "сыграл" в гольф пасхальным яйцом и вспомнил о российском режиссёре.

Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап выложил новую серию фото, где отметил, что сейчас находится в Барселоне и готовится праздновать православную Пасху. Снимки артист опубликовал в своем Instagram.

На фото Потап одет в белый свитшот и черные шорты. В одной руке он держит клюшку для гольфа, в другой – яйцо, намекая, что оно может заменить ему традиционный в этой игре мяч.

В подписи к фото он упомянул российского режиссера Константина Станиславского.

Видео дня

"Пасха уже в Европе и США… Начало православного раунда. Поэтому я здесь готовлюсь как следует: в одной руке клюшка для гольфа, в другой – яйцо. Никаких компромиссов. Константин Станиславский одобрил бы: верь в предлагаемые обстоятельства, полностью отдайся роли, а главное – действуй. Если уж праздновать, то так, будто все по-настоящему", – написал Потап.

Напомним, украинский продюсер с началом полномасштабного вторжения не возвращается в страну, а проживает то в США, то в Испании. Свое отсутствие он мотивирует развитием международной карьеры – своей и Насти Каменских.

Впоследствии сообщалось, что он якобы открыл собственный ресторан в Майами, а также перенес операцию, после которой сразу улетел на выступление.

