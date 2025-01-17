Он считает, что переход на евро не стоит воспринимать как панацею.

При благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривны к евро может произойти не раньше 2028 года.

Такое мнение в переданном УНИАН комментарии высказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Вместе с тем эксперт считает, что это идеальный сценарий, реализация которого потребует соблюдения как минимум пяти основных требований:

"Во-первых, количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах США. Во-вторых, продвижение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, а с максимальной интеграцией всех государственных процессов, экономики, законодательства к нормам и принципам европейского сообщества".

В-третьих, по словам Мамедова, в Украине должен наступить мир с четкими гарантиями безопасности, которые сделают невозможным в будущем любые посягательства страны-агрессора на украинскую государственность.

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Кроме этого, необходимо привлечение мощных именно европейских инвестиций в послевоенное восстановление и развитие страны. Также Украина должна соответствовать основополагающим демократическим принципам и постулатам ЕС, таким, как свобода слова, прозрачность выборов, борьба с коррупцией и тому подобное.

"Переход на евро не стоит воспринимать как панацею. И уж точно речь не идет об отказе от гривны. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро. Это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, о котором граждане узнают заранее: на этапе бюджетного планирования на будущий год", - отметил Мамедов.

Он добавил, что пока отказа от доллара США, как курсообразующей валюты, не произойдет. Однако Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза.

Привязка гривны к евро

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что евро заменит доллар как курсообразующую валюту. Отмечается, что должно произойти незаметно для рынка. Решение объяснили стремлением Украины вступить в Европейский Союз и получить доступ к его рынкам.

Член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак говорил, что такой переход займет около 5-10 лет.

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