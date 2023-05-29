После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов, турецкая лира существенно ослабла.
Как сообщает Bloomberg, лира снизилась на 0,3% до 20,03 за доллар США, что является рекордно низким уровнем. Как говорится в материале, обвал турецкой валюты аналитики объясняют тем, что победа Эрдогана заставила инвесторов искать любые признаки того, что он начнет ослаблять жесткий контроль государства над рынками.
На Уолл-стрит считают, что лира еще больше ослабнет. В Morgan Stanley предупреждают, что она может упасть до отметки 26 лир за доллар раньше, чем ожидалось ранее. По сkовам аналитиков, к концу года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания низких процентных ставок, доллар будет стоить уже 28 лир. Wells Fargo & Co ожидает, что валюта достигнет отметки 23 к концу квартала.
"Победа Эрдогана не принесет никакого комфорта ни одному иностранному инвестору. С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых валютных резервов, болезненный кризис, который затронет все активы, может быть на пороге", - заявил стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.
Ситуация с турецкой лирой
По состоянию на 22 марта 2021 года решение Эрдогана уволить главу центробанка обвалило турецкую лиру.
В феврале 2023 года землетрясение в Турции опустило лиру до рекордного минимума.
14 мая в Турции прошли одновременно президентские и парламентские выборы. Во второй тур прошли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти два десятилетия, и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Второй тур состоялся 28 мя 2023 года.