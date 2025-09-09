Впервые за 20 лет: валюта 'соседки' Украины стала дешевле гривни

Последние два года курс турецкой лиры колебался в пределах 1-1,3 гривни.

Турецкая лира в понедельник, 8 сентября, по официальному курсу впервые за 20 лет стала дешевле украинской гривни, достигнув отметки 0,9991 гривни. Сегодня, 9 сентября, курс турецкой лиры составляет 0,9996 грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Последние два года курс турецкой лиры по отношению к гривне колебался в пределах 1-1,3 гривни.

По данным портала Trading economics, турецкая лира в сентябре продолжила свое постепенное снижение до 41,1 за доллар, что стало новым рекордно низким уровнем. Отмечается, что центральный банк сохранял присутствие на валютном рынке, пытаясь сохранить жесткий контроль над валютой.

Следует отметить, что в конце 90-х годов из-за гиперинфляции стоимость турецкой лиры стремительно падала: если в 2000 году один доллар стоил 620 000 турецких лир, то в 2005 году - уже 1 350 000 турецких лир. Тогда же в Турции провели деноминацию национальной валюты, и новая турецкая лира стала равняться миллиону старых лир.

Как видно из данных НБУ, другими иностранными валютами, которые дешевле гривны (и для которых регулятор рассчитывает официальный курс), являются египетский фунт (0,8550 грн) и ливанский фунт (0,0461 грн).

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 3 копейки.

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что НБУ всю прошлую неделю сохранял гривню на уровне неподалеку 41,3 грн/долл., усилив ее в пятницу сразу более чем на 10 копеек. Вероятно регулятор будет сохранять еще некоторое время курс гривни близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению.

