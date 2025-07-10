Семьи смогут выбрать вид помощи - новый или классический.

Министерство социальной политики планирует ввести новый вид социальной помощи с единым подходом к ее назначению. С июля продолжается эксперимент для имеющихся получателей социальных выплат.

Как сообщила пресс-служба ведомства, его цель - пилотировать назначение выплат по единому принципу одной помощи, которая объединяет несколько действующих.

Речь идет о тестовом режиме назначения "базовой социальной помощи" для получателей, которые сегодня уже имеют одну или несколько из перечисленных пособий:

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государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной помощи на детей одиноким матерям/отцам;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Отмечается, что размер помощи привязан к так называемой базовой величине, которая определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. Поэтому размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально (он равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи).

Размер базовой величины составляет 4 500 гривень и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:

для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы - 100% базовой помощи, то есть 4500 грн;

для каждого следующего члена семьи - 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, в зависимости от стажа работы.

Минсоцполитики приводит примеры: мать, которая не работает и не имеет доходов, и ребенок 2-х лет, которые получают сейчас помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении БСД смогут получать в целом 9000 грн (сейчас они получают 6500 грн);

Другой пример - семья из 5-х человек (отец, получающий минимальную заработную плату, мать и трое малолетних детей), которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и помощь малообеспеченным, при оформлении базовой социальной помощи в целом получат 14 010 грн (сейчас они получают 10500).

"Семья, которая имеет право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или те "классические" виды помощи, которые имеет сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям)", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас назначение базовой помощи пилотируется. В рамках экспериментального проекта Пенсионный фонд Украины будет собирать обратную связь, чтобы определить, необходимы ли какие-то изменения и улучшения. В случае успешности этого инструмента доступ к нему будет упрощен и расширен на другие категории получателей.

Социальная помощь в Украине - последние новости

Минсоцполитики разработало законопроект, в котором предлагается изменить нынешнюю систему выплат при рождении ребенка. Он предусматривает, что на каждого ребенка после рождения и родов мы маме будем платить 50 000 гривень единовременным платежом.

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, с первого до двенадцатого месяца ребенка ежемесячно будет выплачиваться помощь, которая будет существенно выше текущего размера 860 гривен.

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