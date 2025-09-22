Пилотный проект базовой социальной помощи рассчитан на два года.

В Украине заработала новая услуга по оформлению базовой социальной помощи, которая объединяет несколько видов государственной поддержки. Отныне украинские семьи могут подавать заявления на этот вид поддержки онлайн в приложении.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Вместо пяти различных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах", - отметила премьер.

Речь идет в частности о малообеспеченных семьях, одиноких матерях и детях, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

По ее словам, размер помощи рассчитывается индивидуально. Сумма привязана к базовой величине, которая определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье. На сегодня это 4 500 гривень.

"Этот пилотный проект рассчитан на два года. Параллельно правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным", - добавила Свириденко.

Как воспользоваться услугой

В пресс-службе Министерства социальной политики, семьи и единства объяснили, что для того, чтобы подать заявление онлайн, в "Дие" нужен биометрический документ - ID-карта или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер (РНУКПН).

В то же время, для получателей помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, этот сервис временно недоступен. Эти семьи могут обратиться с письменным заявлением в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Чтобы воспользоваться услугой нужно:

обновить приложение "Дия" и авторизоваться;

перейти в раздел Сервисы, Помощь от государства, Базовая социальная помощь, Получить помощь;

дождаться уведомления с расчетом ежемесячной суммы;

если все устраивает, надо нажать Подать заявление и выбрать "Дія.Картку";

проверить заявление и подтвердить, что отказываетесь от других видов помощи - они объединятся в одну выплату;

подписать заявление "Дія.Підписом" и отправить приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи;

когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется;

после одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.

В Минсоцполитики напомнили, что 1 октября расширится экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи на все другие категории лиц, финансово-имущественное положение которых будет соответствовать критериям предоставления такой помощи.

Социальная помощь в Украине - главные новости

В июле стало известно, что в Минсоцполитики запланировали ввести новый вид социальной помощи с единым подходом к ее назначению. Так, с июля продолжался эксперимент для существующих получателей социальных выплат. Целью этой программы является назначение выплат по единому принципу одной помощи, которая объединяет несколько действующих.

17 сентября правительство одобрило законопроект, который предусматривает введение базовой социальной помощи вместо нескольких видов государственных выплат. Им предлагалось с 1 января 2026 года трансформировать государственную социальную помощь малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи.

