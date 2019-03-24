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В Одессе в результате ДТП погибли дети двух крупных предпринимателей

20:52, 24 марта 2019
Происшествия
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В центре Одессы в результате ДТП погибли два человека / фото УНИАН

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Об этом УНИАН стало известно от информированного источника в правоохранительных органах.

За рулем BMW X6 находился 22-летний Шамиль Гаджиев - сын Газанфара Гаджиева, хозяина ночного клуба Bono в курортной Аркадии, брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева. Пассажиркой этой иномарки была мать двоих детей 33-летняя Виктория Кравченко. Она - дочь владельца клиники пластической хирургии «Доктор Моцарт» Валерия Кравченко. 

Как утверждают очевидцы ЧП, трагедия случилась в результате гонки, которую устроил Гаджиев с водителем другой иномарки. По некоторым данным, последней управлял также сын известного предпринимателя.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, в ночь на сегодня в центре Одессы два человека погибли в результате столкновения иномарки с припаркованным автомобилем и электроопорой.

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Теги: #ДТП в Одессе#смертельное ДТП