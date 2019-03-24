В Одессе в результате ДТП погибли дети двух крупных предпринимателей

За рулем BMW X6 находился 22-летний Шамиль Гаджиев - сын хозяина ночного клуба, а пассажиркой была 33-летняя Виктория Кравченко - дочь владельца клиники пластической хирургии.

В Одессе в результате ДТП в ночь на 24 марта погибли дети крупных предпринимателей.

Читайте такжеПротянуло под маршруткой мать ребенка с аутизмом: появились новые детали жуткого ДТП на Дорогожичах (видео)

Об этом УНИАН стало известно от информированного источника в правоохранительных органах.

За рулем BMW X6 находился 22-летний Шамиль Гаджиев - сын Газанфара Гаджиева, хозяина ночного клуба Bono в курортной Аркадии, брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева. Пассажиркой этой иномарки была мать двоих детей 33-летняя Виктория Кравченко. Она - дочь владельца клиники пластической хирургии «Доктор Моцарт» Валерия Кравченко.

Как утверждают очевидцы ЧП, трагедия случилась в результате гонки, которую устроил Гаджиев с водителем другой иномарки. По некоторым данным, последней управлял также сын известного предпринимателя.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, в ночь на сегодня в центре Одессы два человека погибли в результате столкновения иномарки с припаркованным автомобилем и электроопорой.