А что, могут себе позволить, ведь сейчас на счетах местных органов власти находится около 152 миллиардов гривенm.

КГГА в 2023 году выделила на строительство столичной Кольцевой дороги, которая из года в год ремонтируется киевской властью, 872 миллиона гривень. Для сравнения, эта сумма почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков Окружной дороги за предыдущие пять лет (с 2018 по 2022-й).

За этот период местный бюджет столицы выделил на ремонт Кольцевой чуть больше 932 миллионов гривень. Соответствующие данные привел департамент финансов КГГА в ответ на запрос УНИАН.

Причем, согласно статистической информации, строительство Большой кольцевой дороги на участке от улицы Богатырской до Оболонского проспекта в Киеве планируют в этом году потратить в 8 раз больше, чем за предыдущие 4 года вместе взятых, а именно 820 млн гривень.

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В то же время строительство Большой Окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской со строительством транспортной развязки в разных уровнях сократили в этом году финансирование до 52 млн гривень, однако за 2018-2022 годы на это направление потратили более 828 млн гривень.

Тендеры на ремонты дорог

Как сообщал УНИАН, за последние месяцы был раскрыт ряд показательных кейсов о том, какие тендеры проводят отдельные госпредприятия, учреждения и местные органы власти во время широкомасштабной войны. Масштабы "распила" бюджетных средств впечатляют. И это в условиях, когда каждая гривня должна быть направлена на нужды Вооруженных Сил Украины и защиту гражданского населения.

Самый популярный способ распила сегодня - дорожные работы. После первых месяцев полномасштабной войны правительство приостановило капитальные расходы на ремонт дорог, однако дорожные заказчики не замедлили с наверстыванием утраченного, как только ограничение было отменено. В прошлом году они заплатили более миллиарда гривень турецкой "Онур Конструкцион Интернешнл" и почти 2 миллиарда - ООО "Ростдорстрой".

В 2023 году дорожные работы в Украине стали еще масштабнее и еще дороже. Недавно "Киевавтодор" объявил тендер на капитальный ремонт участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое за 1 миллиард гривень. А что, могут себе позволить, ведь сейчас на счетах местных органов власти находится около 152 миллиардов гривень - пока украинцы собирают последние копейки на пикапы, дроны, приборы ночного видения и аптечки для своих родственников на фронте.

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