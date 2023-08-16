Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок Prozorro.

На Закарпатье планируют отремонтировать дорогу в поселке, потратив на это более 595 млн гривен.

Как свидетельствуют данные на сайте госзакупок Prozorro, заказчиком тендера является госпредприятие "Служба местных автомобильных дорог в закарпатские области". Речь идет о капитальном ремонте автомобильной дороги общего пользования местного значения Ясиня - Черная Тиса протяженностью 7,6 км.

Итоговый срок подачи тендерных предложений - 22 августа. Услуги поставки товаров и выполнения работ должны предоставляться до 31 декабря 2023 года.

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УНИАН пытался связаться со "Службой местных автомобильных дорог в Закарпатской области", но комментарий так и не получил.

Последние гласные тендеры - что известно

Уже не впервые общественности становится известно об откровенно завышенных по стоимости и не первоочередных в военное время расходах областных администраций. Так, в июне этого года стало известно, что в Киеве для укрытий закупили барабаны на 900 тысяч. Инициаторы этих закупок утверждали, что барабаны нужны "для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

Также 19 июня сообщалось, что аэропорт "Борисполь" планировал заказать комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта на сумму более 51 млн грн.

Еще в июне стало известно, что в столице закупили конструкторы для игр и обучения в укрытиях во время воздушных тревог почти на 1 млн гривен. Тогда было закуплено 113 настенных конструкторов и 390 развивающих математических конструкторов.

Кроме того, 16 августа сообщалось, что исполнительный комитет Кременчугского городского совета в Полтавской области приобрел 15 ноутбуков Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15ua38) за 1 486 080 грн с НДС. При этом, если сравнить стоимость закупки с ценами на сайтах продажи техники через интернет, то цены на такие ноутбуки в сети могут равняться 63 тыс. грн. То есть потенциальная переплата с каждого ноутбука составляет примерно 30 тысяч грн.

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