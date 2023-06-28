Ни одна страна в мире не имеет опыта полного отказа от наличных денег в обращении.

Банковская система Украины готова к работе без налички, однако ни одна страна мира еще не имеет такого опыта, и определенный объем наличных все же должен быть в обращении.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова на пресс-брифинга во время презентации Отчета о финансовой стабильности, отметив при этом, что банковская система с точки зрения инклюзии и непрерывности к этому готова.

"Банковская система, я думаю, к этому готова. Технологии сегодня позволяют даже, условно говоря, на рынке перебросить с карты на карту деньги или рассчитаться через встроенный в телефон аппарат расчетный. Банковская система с точки зрения технологии, с точки зрения инклюзии и непрерывности к этому готова. Готова ли к этому Украина?",- сказала Рожкова.

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Первый заместитель главы НБУ отметила, что не знает ни одной страны в мире, которая бы полностью отказалась от наличных.

"Более того, даже в суперразвитых европейских странах сохраняется определенный объем наличности в обращении. И я знаю были негативные какие-то даже практики, когда этот объем наличности сокращался до минимальных уровней, и населению это не нравилось", - сказала Рожкова.

По ее словам, поскольку такой практики в мире нет и все же какая-то часть наличных денег должна быть в обращении, Украина должна стремиться к увеличению безналичных расчетов.

"Потому что они являются более дешевыми для банков, для бизнеса и для населения, в конце концов. Но я не уверена, что мы можем заявлять, что можем обеспечивать нулевой объем наличности в обращении", - подчеркнула Рожкова.

Отказ от наличных

Общий объем операций с электронными деньгами в 2020 году составил 19,3 миллиарда гривень, что на 15% больше показателя предыдущего года. Украинцы из-за карантина все чаще расплачивались карточками.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2023 года сумма налички, находившейся в обращении в Украине, составляла 676,1 млрд грн. В частности, в обращении находились более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 670,2 млрд грн, а также почти 14,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,7 млрд грн.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 грн, меньше всего - 10 грн.

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