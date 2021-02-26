Общий объем операций с электронными деньгами в 2020 году составил 19,3 миллиарда гривень, что на 15% больше показателя предыдущего года.

Объемы безналичных платежей в 2020 году продолжили расти и составили 55% всех расчетных операций против 50,3% в 2019 году, а 6 лет назад этот показатель составлял лишь 25%.

Читайте такжеВ МВФ озвучили условия для продолжения переговоров с УкраинойОб этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"В определенной степени росту этого показателя в 2020 году способствовало введение карантина, что стимулировало потребителей выбирать онлайн-шопинг и уменьшать количество прямых контактов между людьми, в частности, путем использования банковской карты для расчета за покупки в кассах торговых точек", - сказано в сообщении.

По данным ЕБА, общий объем операций с электронными деньгами в 2020 году составил 19,3 миллиарда гривень, что на 15% больше показателя предыдущего года. В свою очередь, количество "электронных кошельков" увеличилось до 79 миллионов, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время объем выпущенных электронных денег демонстрировал уменьшение, что можно объяснить тем, что во втором полугодии 2020 года рынок покинули несколько крупных участников.

Также сообщается, что с целью стимулирования развития cashless economy (безналичной экономики) Нацбанк обновил украинское законодательство в сфере осуществления финансового мониторинга, осовременив и гармонизировав его с законодательством ЕС.

"Теперь каждый пользователь электронного кошелька будет идентифицирован и верифицирован банком так же, как и при открытии обычного банковского счета, а переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе. Комитет по электронным платежам Ассоциации приветствует последовательные шаги Нацбанка, которые способствуют внедрению инновационных технологических решений в сфере безналичных расчетов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такие усовершенствования улучшают условия ведения бизнеса для участников рынка, а также добавляют удобств пользователям электронных платежных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению тенденции к дальнейшему росту объемов безналичных платежей.

В частности, в 2021 году бизнес ожидает принятия Закона Украины "О платежных услугах" (принят 19 февраля в первом чтении), которым будут изменены устаревшие подходы к правовому регулированию платежного рынка; дальнейшего распространения механизмов использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) для физических лиц и физлиц-предпринимателей. Также ожидается внесение изменений в законодательство с целью устранения норм, которые мешают дистанционному заключению договоров между банками и их клиентами и ограничивают привлекательность использования бизнесом корпоративных платежных карточек.

Что этому предшествовало

19 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о платежных услугах, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

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Автор: Екатерина Жирий