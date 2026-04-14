В Украине подорожала валюта: актуальный курс доллара и евро на 14 апреля

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,25 грн, а евро – 50,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 14 апреля, подорожал на 4 копейки и составляет 43,77 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 51,33 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,50 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,27 грн/евро, а курс продажи – 50,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 14 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,44 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,75 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 16 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует сейчас покупать валюту, пока курс не меняется или идет вниз. По его словам, сейчас стоит вкладывать и в доллары, и в евро в соотношении 1:1, однако в целом инвестиционный портфель должен состоять из трех равных по объему инвестиций: гривня в ОВГЗ, доллар, евро.

