Курс доллара и евро 8 марта: какой курс валют в обменниках сегодня

Эксперт отметил, что на праздник владельцы обменников захотят заработать.

Прошедшая неделя на валютном рынке Украины была довольно-таки сложной для гривни. Все дни курс валют изрядно штормило.

По словам аналитика Алексея Козырева, курс доллара в воскресенье, 8 марта, в большинстве обменников и работающих отделениях банков будет находиться в пределах: прием - 43,10-43,65 грн. и продажа - 43,85-44,10 грн. При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 50,30-50,90 грн и продажа - 50,95-51,40 грн.

По словам эксперта, в регионах Украины, где низкий уровень конкуренции между обменниками, котировки приема и продажи доллара и евро могут быть еще скорректированы на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от задач того или пункта обмена.

"В большинстве крупных сетей обменников спред между покупкой и продажей доллара составит от 20 до 40 копеек, а по евро он будет находиться в пределах 20−60 копеек, - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,73 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,54 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,67/43,70 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,51/50,52 грн/евро.

