Эксперт указал, что на украинском валютном рынке царит относительное "затишье".

Курс доллара в Украине в субботу, 6 сентября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 41,05 до 41,20 гривни и продажа от 41,25 до 41,60 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 47,70 до 48,35 гривни и продажа от 48,40 до 48,70 гривни.

Козырев напомнил, что новостной фон международных рынков переполнен событиями, которые провоцируют высокую волатильность как доллара, так и евро, а на внутреннем рынке царит относительное "затишье".

"В такой ситуации владельцы обменников для подстраховки расширят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, но при этом продолжат работать в формате "с оборота". Спред как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 20−30 копеек", - подчеркнул эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,16 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,21/41,24 гривни, а европейской валюты- 48,16/48,18 гривни за евро.

